Bế tắc ngân sách an ninh nội địa, Mỹ sát hạn chót đóng cửa chính phủ

Ngày 12/2, Thượng viện Mỹ đã không thể thúc đẩy một dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), nhiều khả năng dẫn tới nguy cơ chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa một phần nếu không đạt được đột phá vào phút chót.

Trong cuộc bỏ phiếu với kết quả 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, toàn bộ các nghị sỹ Dân chủ, trừ Thượng nghị sỹ John Fetterman bang Pennsylvania, đã phản đối việc đưa dự luật ra xem xét tiếp.

Dự luật nhằm cấp ngân sách cho DHS đến hết tháng Chín, song cần tối thiểu 60 phiếu để được thông qua.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa, bang South Dakota) đã bỏ phiếu chống vì lý do thủ tục, nhằm bảo lưu khả năng đưa dự luật ra xem xét lại sau này.

Nguồn ngân sách dành cho DHS, cơ quan quản lý Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), sẽ hết hiệu lực vào 0h ngày 14/2 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ICE và CBP vẫn duy trì hoạt động do đã được phân bổ hàng tỷ USD từ các gói ngân sách riêng trong năm ngoái.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) cho biết phe của ông bỏ phiếu phản đối vì dự luật “không đạt tiến triển nào trong việc quản lý ICE và chấm dứt tình trạng bạo lực."

Sau cuộc bỏ phiếu thất bại, Thượng nghị sỹ Katie Britt (đảng Cộng hòa, bang Alabama), người dẫn dắt đàm phán với phe Dân chủ và Nhà Trắng, đã đề nghị thông qua gia hạn ngân sách thêm 2 tuần theo cơ chế đồng thuận tuyệt đối.

Bà cho biết hai bên trước đó đã nhất trí gia hạn để có thêm thời gian thương lượng, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận đang được tiến hành thiện chí.

Tuy nhiên, Thượng nghị sỹ Chris Murphy (đảng Dân chủ, bang Connecticut) đã phản đối đề xuất này, cho rằng phe Cộng hòa và chính quyền chưa thể hiện đủ mức độ nghiêm túc ngay từ đầu, đồng thời cáo buộc ICE đang “mất kiểm soát.”

Hai đảng đã đàm phán về cải cách ICE và CBP song chưa đạt đồng thuận. Nhà Trắng đã gửi đề xuất lập pháp cấp ngân sách cả năm vào tối 11/2, vài ngày sau khi phe Dân chủ đưa ra dự thảo riêng.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận định đề xuất mới nhất “chưa đáp ứng các thay đổi mang tính bước ngoặt cần thiết” để điều chỉnh hoạt động của ICE.

Trước đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Quốc hội đã gửi thư cho phía Cộng hòa, nêu danh sách yêu cầu cải cách ICE sau khi xảy ra vụ một người đàn ông tên Alex Pretti bị đặc vụ liên bang phụ trách di trú bắn chết tại Minneapolis tháng trước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết một số yêu cầu của phe Dân chủ “rất, rất khó chấp nhận.”

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nhận định đề xuất mới nhất của Nhà Trắng “tiệm cận” khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời cho rằng trách nhiệm phản hồi hiện thuộc về phe Dân chủ.

Các thượng nghị sỹ sẽ rời Washington sau ngày 12/2 và bước vào kỳ nghỉ tuần tới.

Ông Thune cho rằng không cần duy trì sự hiện diện của các nghị sỹ trong thời gian đàm phán, song khẳng định họ sẽ được triệu tập trở lại trong vòng 24 giờ nếu đạt đột phá.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết các nhà đàm phán Dân chủ sẵn sàng làm việc “24/7” khi Nhà Trắng và phe Cộng hòa sẵn sàng thúc đẩy thương lượng một cách nghiêm túc, đồng thời gọi kết quả bỏ phiếu là “tín hiệu cảnh báo” gửi tới phe Cộng hòa.

Ngoài các cơ quan thực thi di trú, DHS còn quản lý Lực lượng Tuần duyên, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) và Cơ quan An ninh vận tải (TSA), những đơn vị cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu ngân sách bị gián đoạn. Riêng ICE và CBP vẫn duy trì hoạt động nhờ nguồn tài chính bổ sung từ đạo luật ngân sách được thông qua năm ngoái.

Bế tắc ngân sách DHS trước đó đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong 4 ngày hồi đầu tháng. Khi đó, Quốc hội đã thông qua cấp ngân sách cho toàn bộ cơ quan liên bang, ngoại trừ DHS, đến hết năm tài khóa, đồng thời gia hạn ngân sách DHS thêm 2 tuần để tiếp tục đàm phán./.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước nguy cơ đóng cửa Gói tài trợ ngân sách trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm bảo đảm nguồn tài trợ trọn năm cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, song DHS chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần, tức đến ngày 13/2/2026.