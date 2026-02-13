Tổng thống Mỹ dừng chiến dịch truy quét di trú tại bang Minnesota

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quan chức phụ trách Biên giới của Mỹ, ông Tom Homan ngày 12/2 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với đề nghị chấm dứt chiến dịch tăng cường thực thi luật di trú liên bang tại bang Minnesota sau nhiều tháng triển khai.

Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của Chiến dịch Đột kích Đô thị (Operation Metro Surge), vốn được thiết lập nhằm tăng cường truy bắt và trục xuất các đối tượng cư trú bất hợp pháp trong khu vực Minneapolis và St. Paul.

Ông Homan cho biết số lượng mục tiêu cần thực hiện hành động cưỡng chế đã giảm đáng kể sau khi hàng nghìn nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới (CBP) được điều động đến khu vực này.

Theo ông, việc rút quân sẽ tiếp tục trong tuần tới, hoàn tất quá trình thu hẹp lực lượng. Tuần trước, ông Homan đã thông báo rút 700 nhân viên khỏi Minnesota, tương đương khoảng 25% tổng lực lượng tăng cường, song vẫn duy trì khoảng 2.000 nhân viên tại hiện trường. Nay toàn bộ chiến dịch sẽ chấm dứt theo chỉ thị được Tổng thống Trump phê chuẩn.

Chiến dịch Đột kích Đô thị được công bố chưa đầy 3 tuần sau khi Tổng thống Trump cử ông Homan đến Minnesota để điều hành chiến dịch trục xuất quy mô lớn, thay thế Chỉ huy Lực lượng Tuần tra Biên giới Gregory Bovino.

Việc thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh chính quyền nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật và hiệu quả trong thực thi luật di trú.

Chiến dịch cũng diễn ra sau 2 vụ nổ súng trong tháng 1 khiến 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong các tình huống riêng rẽ có liên quan đến lực lượng liên bang.

Các sự kiện này đã làm gia tăng căng thẳng tại địa phương và khơi dậy làn sóng phản đối chính sách di trú cứng rắn của chính quyền.

Giới chỉ trích cho rằng chiến dịch đã làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với ICE. Tuy nhiên, phía chính quyền lập luận rằng các hành động được thực hiện nhằm bảo đảm trật tự và loại bỏ các đối tượng vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trường hợp có tiền án hình sự.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, chính sách di trú được đặt trong khuôn khổ bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh nội địa.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhiều lần nhấn mạnh rằng việc thực thi luật di trú một cách nghiêm minh là điều kiện tiên quyết để duy trì pháp quyền và trật tự xã hội./.

