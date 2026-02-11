Thế giới

Châu Mỹ

Vụ xả súng ở Canada: Thủ tướng Mark Carney hoãn chuyến công du châu Âu

Vụ xả súng xảy ra ngày 10/2, tại trường học ở tỉnh bang British Columbia của Canada khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm.

Bích Liên
Xe cảnh sát Canada. (Nguồn: RTE)
Xe cảnh sát Canada. (Nguồn: RTE)

Thủ tướng Canada Mark Carney đã tạm hoãn chuyến đi dự kiến đến Hội nghị An ninh Munich (tại Đức) sau vụ xả súng ngày 10/2 tại một cộng đồng hẻo lánh ở phía Tây.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Sau tin tức bi thảm từ Tumbler Ridge, bang British Columbia, Thủ tướng sẽ tạm hoãn chuyến đi ra nước ngoài theo kế hoạch vào thời điểm này."

Theo kế hoạch trước đó, ông Carney sẽ có mặt tại Munich từ 11-16/2. Hội nghị An ninh Munich 2026 đề cập nhiều diễn biến và xu hướng nổi bật của môi trường an ninh-chính trị toàn cầu hiện nay.

Hội nghị quy tụ khoảng 65 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng gần 100 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, các tướng lĩnh quân đội cấp cao và các nhà hoạch định chính sách cấp cao.

Vụ xả súng xảy ra ngày 10/2, tại trường học ở tỉnh bang British Columbia, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể tại một ngôi nhà được cho là có liên quan đến vụ việc.

Các vụ xả súng tại trường học rất hiếm khi xảy ra ở Canada. Thị trấn Tumbler Ridge có khoảng 2.400 dân, nằm cách thành phố Vancouver hơn 1.000km về phía Bắc, gần biên giới với tỉnh bang Alberta.

Theo thông tin trên trang web của chính quyền tỉnh bang, trường trung học Tumbler Ridge có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng ở Canada #Thủ tướng Mark Carney #Xả súng tại trường học Canada
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Mưa trước khi bão Melissa đổ bộ tại Santiago de Cuba, Cuba ngày 28/10/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho người dân Cuba

Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái.