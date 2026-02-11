Vụ xả súng ở Canada: Thủ tướng Mark Carney hoãn chuyến công du châu Âu

Thủ tướng Canada Mark Carney đã tạm hoãn chuyến đi dự kiến đến Hội nghị An ninh Munich (tại Đức) sau vụ xả súng ngày 10/2 tại một cộng đồng hẻo lánh ở phía Tây.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Sau tin tức bi thảm từ Tumbler Ridge, bang British Columbia, Thủ tướng sẽ tạm hoãn chuyến đi ra nước ngoài theo kế hoạch vào thời điểm này."

Theo kế hoạch trước đó, ông Carney sẽ có mặt tại Munich từ 11-16/2. Hội nghị An ninh Munich 2026 đề cập nhiều diễn biến và xu hướng nổi bật của môi trường an ninh-chính trị toàn cầu hiện nay.

Hội nghị quy tụ khoảng 65 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng gần 100 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, các tướng lĩnh quân đội cấp cao và các nhà hoạch định chính sách cấp cao.

Vụ xả súng xảy ra ngày 10/2, tại trường học ở tỉnh bang British Columbia, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể tại một ngôi nhà được cho là có liên quan đến vụ việc.

Các vụ xả súng tại trường học rất hiếm khi xảy ra ở Canada. Thị trấn Tumbler Ridge có khoảng 2.400 dân, nằm cách thành phố Vancouver hơn 1.000km về phía Bắc, gần biên giới với tỉnh bang Alberta.

Theo thông tin trên trang web của chính quyền tỉnh bang, trường trung học Tumbler Ridge có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12./.

Xả súng khiến nhiều người thiệt mạng tại Canada và Mỹ Ngày 10/2, cảnh sát Canada cho biết một vụ xả súng xảy ra tại trường học ở tỉnh bang British Columbia đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm.