Mỹ không kích tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 6/2 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một tàu mà nước này nghi buôn bán ma túy trên vùng biển phía Đông Thái Bình Dương, tiêu diệt 2 nghi phạm.

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy miền Nam nước Mỹ, thông tin tình báo xác nhận “con tàu trên đang di chuyển dọc theo các tuyến buôn bán ma túy đã được biết đến ở phía Đông Thái Bình Dương và đang tham gia hoạt động buôn bán ma túy."

Không có binh sỹ Mỹ bị thương trong chiến dịch này.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu nhằm mục tiêu vào các tàu mà nước này nghi chở ma túy kể từ tháng 9/2025. Tính đến nay, ít nhất 128 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích thuộc chiến dịch này.

Chiến dịch trên mở rộng từ khu vực Caribe sang Thái Bình Dương và gây tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp trên trường quốc tế, do Washington chưa công bố bằng chứng rõ ràng cho thấy tất cả các tàu bị tấn công thực sự chở ma túy.

Gia đình của 2 công dân Trinidad và Tobago thiệt mạng trong một vụ tấn công hồi năm ngoái đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ. Đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này nhằm vào chính quyền của Tổng thống Trump liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa ở vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương./.

