Trung Quốc truy tố 62.000 đối tượng lừa đảo viễn thông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) của Trung Quốc đã truy tố 62.000 đối tượng liên quan đến tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến. Đây là một trong những nỗ lực tăng cường trấn áp các loại tội phạm nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5/2, Phó Viện trưởng SPP, ông Miêu Sinh Minh (Miao Shengming) đã thông báo kết quả của các cơ quan công tố nước này trong việc trấn áp các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm cả tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến.

Ông Miêu Sinh Minh cho biết kể từ khi phát động chiến dịch đặc biệt năm 2023 nhắm vào tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền Bắc Myanmar, các cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ 48.000 nghi phạm bị hồi hương theo từng đợt, chủ yếu liên quan đến các nhóm tội phạm thuộc cái gọi là "Tứ đại gia tộc" ở Kokang - miền Bắc Myanmar - và đã khởi tố 47.000 người.

Trong số đó, 16 thành viên của các băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh (Ming) và gia tộc họ Bạch (Bai) đã bị kết án tử hình theo luật.



Trước đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin 11 thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh và 5 thành viên cấp cao của băng nhóm tội phạm gia tộc họ Bạch, liên quan đến các đường dây lừa đảo viễn thông hoạt động ở miền Bắc Myanmar, đã bị kết án tử hình vì các tội danh nghiêm trọng bao gồm: giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo viễn thông, giam giữ trái phép, buôn bán ma túy và điều hành sòng bạc bất hợp pháp. Một đối tượng chủ mưu khác của băng nhóm gia tộc họ Bạch sau đó đã mất vì bệnh tật.



Ngày 2/2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết nước này đã tích cực hợp tác với Myanmar và các nước khác trong việc chống lại tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến xuyên biên giới để cùng nhau xóa bỏ nạn cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản của họ, duy trì trật tự giao lưu và hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Những nỗ lực này đã đạt được kết quả tốt. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, đẩy mạnh nỗ lực chống lại lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới liên quan khác và cùng nhau loại bỏ các tội phạm này.



Giới chuyên gia nhận định hoạt động chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông là quá trình dài hạn và đòi hỏi sự linh hoạt, chuyển từ nỗ lực chống lại các hình thức lừa đảo truyền thống sang trọng tâm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy các hình thức tội phạm mới. Trong khi đó, lừa đảo viễn thông làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và gây mất ổn định khu vực.

Trước tình hình này, hợp tác giữa các nước láng giềng và khu vực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các tội phạm xuyên biên giới./.

Campuchia bắt hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến mang nhiều quốc tịch Chiến dịch trên có sự tham gia của khoảng 700 nhân viên an ninh nhằm vào khu phức hợp sòng bạc Van Chheung (A7), đã bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau.