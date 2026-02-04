Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Putin

Chiều 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga, nhấn mạnh thời điểm diễn ra cuộc gặp trùng với tiết Lập Xuân theo lịch truyền thống Trung Quốc, biểu trưng cho sự khởi đầu mới.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ mong muốn cùng Tổng thống Nga hoạch định định hướng phát triển mới cho quan hệ Trung-Nga trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong năm qua, hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai nước đã long trọng kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít, thể hiện lập trường bảo vệ thành quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và công bằng, chính nghĩa quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại duy trì xu thế ổn định; “Năm Văn hóa Trung-Nga” khép lại thành công, giao lưu nhân văn và đi lại giữa người dân hai nước ngày càng chặt chẽ. Hai bên cũng tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, hợp lý hơn.

Nhấn mạnh năm nay là năm khởi đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ mở rộng đối ngoại ở trình độ cao hơn, chia sẻ cơ hội phát triển với các nước, trong đó có Nga. Hai bên cần duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và làm sâu sắc hơn phối hợp chiến lược.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Nga-Trung trong năm qua, cho rằng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, nông nghiệp và giao lưu nhân văn đạt nhiều tiến triển.

Nga mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược với Trung Quốc tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nước mới nổi (BRICS), đóng góp năng lượng tích cực cho các vấn đề quốc tế.

Phía Nga cũng bày tỏ ủng hộ tích cực Trung Quốc tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) không chính thức tại Thâm Quyến./.

