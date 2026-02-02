Ấn Độ chi tiêu kỷ lục trong ngân sách 2026

Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch phân bổ nguồn lực tài chính ở mức cao nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực hạ tầng và an ninh quốc gia trong dự thảo ngân sách năm 2026.

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết Ấn Độ sẽ chi một khoản ngân sách kỷ lục cho hạ tầng và quốc phòng, bao gồm các kế hoạch xây dựng hành lang đường sắt cao tốc, đóng tàu ngầm và sản xuất máy bay chiến đấu.

Với mục tiêu thúc đẩy sản xuất nội địa và hiện thực hóa tầm nhìn "quốc gia phát triển," Ấn Độ dự kiến chi 133 tỷ USD cho hạ tầng và 85 tỷ USD cho quốc phòng, tăng lần lượt 9% và 15% so với năm trước.

Theo Bộ trưởng Sitharaman, các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác, chế biến đất hiếm cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Bà Sitharaman khẳng định chi tiêu công cho hạ tầng đã tăng mạnh so với mức khoảng 21 tỷ USD của giai đoạn 2014-2015 và hiện đang ở mức "cao nhất mọi thời đại."

Ấn Độ coi việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng là chìa khóa để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thúc đẩy sản xuất nội địa và tạo ra hàng triệu việc làm.

Sau khi ngân sách được công bố, Thủ tướng Narendra Modi phát biểu rằng Ấn Độ không chỉ hài lòng với việc là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, quốc gia này muốn trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và ngân sách năm nay đưa ra một lộ trình đầy tham vọng nhằm tạo động lực mới cho sản xuất trong nước.

Trong lĩnh vực công nghệ, bà Sitharaman đề xuất miễn thuế đến năm 2047 cho các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu sử dụng trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ. Động thái này diễn ra sau khi các tập đoàn lớn như Amazon, Google và Microsoft công bố các khoản đầu tư tỷ USD vào AI và trung tâm dữ liệu tại đây vào năm ngoái.

Các ngành dệt may, dược phẩm, điện tử và hóa chất là những mục tiêu trọng điểm để thúc đẩy xuất khẩu. Ngân sách cũng dự kiến dành 5 tỷ USD để nâng cao năng lực sản xuất linh kiện điện tử trong nước.

Đây là bản ngân sách đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào tháng 8 năm ngoái.

New Delhi và Washington đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận thương mại đã bị trì hoãn từ lâu.

Tháng trước, Ấn Độ đã ký kết thành công thỏa thuận thương mại lớn với Liên minh châu Âu (EU)./.

Ấn Độ công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 78 tỷ USD Sự gia tăng ngân sách không chỉ phản ánh sự chú trọng của chính phủ vào việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang mà còn nhấn mạnh quyết tâm tăng an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.