Thủ tướng Nhật Bản làm rõ về tỷ giá đồng yen và chính sách tiền tệ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ngày 1/2, đã đưa ra lời giải thích chính thức, với mục đích làm rõ những phát biểu trước đó của bà về tỷ giá đồng yen.

Động thái đính chính này được thực hiện ngay trước thềm phiên mở cửa thị trường ngày 2/2, nhằm xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về các biến động tiền tệ bất ngờ.

Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Kawasaki hôm 31/1, Thủ tướng Takaichi nhận định đà giảm giá của đồng nội tệ thời gian qua là "cơ hội lớn" cho các doanh nghiệp xuất khẩu và giúp gia tăng lợi nhuận cho Quỹ Dự trữ Ngoại hối Đặc biệt do chính phủ quản lý. Tuy nhiên, nội dung bài phát biểu lúc đó chưa đề cập đến những thách thức từ chi phí sinh hoạt tăng cao do đồng yen yếu gây ra.

Ngay sau đó, bà Takaichi đã đăng tải thông điệp bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh trên mạng xã hội để bác bỏ các cách hiểu cho rằng bà ủng hộ đồng nội tệ yếu.

Bà khẳng định: “Một số cơ quan báo chí đã hiểu sai ý tôi. Mục đích của tôi không phải là đánh giá đồng yen mạnh hay yếu là tốt hay xấu, mà nhằm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, có khả năng chống chịu trước các biến động tỷ giá."

Phát ngôn của người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản đã vấp phải sự chỉ trích từ ông Yoshihiko Noda, đồng lãnh đạo Liên minh Cải cách Trung dung (CRA). Ông Noda cho rằng chính phủ đang thiếu các biện pháp hiệu quả để kiểm soát đà mất giá của đồng nội tệ, dẫn đến nguy cơ đẩy giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao.

Về mặt kinh tế, đồng yen yếu là "con dao hai lưỡi" đối với Nhật Bản. Khi đồng yen mất giá, hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản sẽ gia tăng tính cạnh tranh và đem lại doanh thu cao hơn ở thị trường nước ngoài khi quy đổi về nội tệ. Nhưng đối với một quốc gia nghèo tài nguyên, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu thực phẩm và năng lượng như Nhật Bản, việc đồng nội tệ mất giá trực tiếp đẩy chi phí đầu vào lên cao, gây áp lực lạm phát trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, trong bối cảnh thị trường tài chính đang ở trạng thái nhạy cảm, bất kỳ thông điệp không nhất quán nào từ cấp lãnh đạo về chính sách tiền tệ cũng có thể gây ra những cú sốc tâm lý không cần thiết, khiến giới đầu tư gia tăng sự thận trọng đối với thị trường Nhật Bản./.

