Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance chuyển đổi 1 tỷ USD sang bitcoin

Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Binance gần đây thông báo đơn vị này sẽ thực hiện việc chuyển đổi các đồng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD sang bitcoin trong vòng 30 ngày tới.

Động thái nhắm trực tiếp vào Quỹ Tài sản An toàn cho người dùng (SAFU), vốn là một quỹ an ninh được tạo ra nhằm bảo vệ khách hàng khỏi các tổn thất phát sinh từ những sự kiện không lường trước như các vụ tấn công mạng.

Theo lộ trình, Binance có kế hoạch chuyển đổi dần dần các khoản nắm giữ bằng đồng stablecoin trong khung thời gian 30 ngày, đồng thời cam kết thực hiện các hoạt động kiểm toán định kỳ để đảm bảo tính minh bạch.

Nhằm đối phó với rủi ro biến động giá, Binance bổ sung rằng nếu những dao động của giá bitcoin khiến giá trị của quỹ rơi xuống dưới ngưỡng 800 triệu USD, sàn này sẽ ngay lập tức nạp thêm tiền để đưa giá trị quỹ quay trở lại mức 1 tỷ USD.

Tính đến năm 2025, báo cáo dự trữ của sàn giao dịch trên cho thấy người dùng đang nắm giữ khối lượng tài sản tương đương khoảng 163 tỷ USD dưới dạng tiền mã hóa trên nền tảng.

Stablecoin là các loại tài sản kỹ thuật số có giá trị được neo theo một tham chiếu bên ngoài, phổ biến nhất là đồng USD. Trong khi đó, bitcoin hiện là đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1.600 tỷ USD./.

