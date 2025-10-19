Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tạm dừng kế hoạch stablecoin

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch phát hành stablecoin ở Hong Kong (Trung Quốc), sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của các loại tiền tệ do khu vực tư nhân kiểm soát.

Các công ty bao gồm tập đoàn công nghệ tài chính Ant Group và tập đoàn thương mại điện tử JD.com đã cho biết trong mùa Hè rằng họ sẽ tham gia chương trình thí điểm stablecoin của Hong Kong hoặc phát hành các sản phẩm được hỗ trợ bằng tài sản ảo, chẳng hạn như trái phiếu token hóa.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đã tạm gác tham vọng stablecoin của mình sau khi nhận được chỉ thị từ các cơ quan quản lý Trung Quốc như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), về việc không tiếp tục triển khai.

Theo nhiều nguồn tin quen thuộc với tình hình, các quan chức PBoC đã khuyên không nên tham gia vào đợt ra mắt stablecoin ban đầu.

Một nguồn tin khác cho hay mối quan ngại thực sự của cơ quan quản lý là ai có quyền đúc tiền: ngân hàng trung ương hay bất kỳ công ty tư nhân nào trên thị trường.

Stablecoin là một loại tiền điện tử có giá trị gắn với một loại tiền pháp định như USD và là nền tảng của giao dịch tiền mã hóa.

Mối lo của các cơ quan quản lý tại Trung Quốc cũng cho thấy phản ứng của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới trước sự trỗi dậy của stablecoin, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ loại tiền này như một trụ cột của tài chính chính thống.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng việc áp dụng rộng rãi các stablecoin neo giá USD có thể cản trở khả năng kiểm soát chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA), vào tháng Tám đã bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký từ các nhà phát hành stablecoin.

Tại Trung Quốc, mối quan tâm đến chương trình của Hong Kong đã tăng vọt trong mùa Hè, với một số quan chức cho rằng các stablecoin neo giá nhân dân tệ có thể sẽ thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ quốc tế.

Ông Zhu Guangyao, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, đã lập luận vào tháng 6 rằng mục đích chiến lược đằng sau việc Mỹ thúc đẩy stablecoin là để duy trì quyền bá chủ của USD, và điều quan trọng là Trung Quốc phải đáp trả thách thức tài chính đó bằng việc phát triển một stablecoin neo giá nhân dân tệ.

Hiện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), tập đoàn công nghệ tài chính Ant Group và tập đoàn thương mại điện tử JD.com đã từ chối bình luận về những thông tin trên./.

