Nhật Bản "bật đèn xanh" cho stablecoin đầu tiên bằng đồng yen

Theo Nikkei, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ phê duyệt việc phát hành đồng stablecoin đầu tiên bằng đồng yen sớm nhất là vào mùa Thu. Stablecoin là đồng tiền được thiết kế để giữ giá ổn định theo một loại tiền tệ hoặc hàng hóa, phổ biến nhất là neo vào đồng USD.

Công ty công nghệ tài chính JPYC có trụ sở tại Tokyo sẽ đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền trong tháng này. Vốn hóa thị trường toàn cầu của các stablecoin, chủ yếu được neo vào đồng USD, gần đây đã đạt mốc 250 tỷ USD.

Stablecoin dựa trên công nghệ blockchain và giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi giữa các tài sản tiền mã hóa mà không cần thông qua hệ thống tài chính truyền thống.

Các sửa đổi pháp lý của Nhật Bản có hiệu lực vào tháng 6/2023 định nghĩa stablecoin là “tài sản được định giá bằng tiền tệ”, phân biệt chúng với các loại tiền điện tử khác và cho phép chúng được phát hành bởi các ngân hàng, công ty tín thác và doanh nghiệp chuyển tiền.

Đồng stablecoin mới có mệnh giá bằng đồng yen sẽ được đặt tên là JPYC. Để gắn giá trị với đồng yên, đồng tiền này sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền gửi và trái phiếu chính phủ. Việc chào bán dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần sau khi đăng ký kinh doanh chuyển tiền.

Các cá nhân, tập đoàn và nhà đầu tư tổ chức muốn sử dụng đồng JPYC sẽ có thể đăng ký mua và chuyển khoản, sau đó số tiền này sẽ được chuyển vào ví điện tử của họ. Ứng dụng sẽ bao gồm các giao dịch chuyển tiền quốc tế như gửi tiền cho sinh viên nước ngoài, cũng như thanh toán cho doanh nghiệp và các dịch vụ quản lý tài sản dựa trên blockchain được gọi là tài chính phi tập trung.

Mục tiêu là phát hành 1.000 tỷ yen (6,81 tỷ USD) stablecoin JPYC trong ba năm. Đồng tiền này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều bên, bao gồm các quỹ đầu cơ đầu tư vào tiền điện tử và các văn phòng quản lý tài sản của các cá nhân giàu có.

Dự kiến ứng dụng của nó bao gồm cả giao dịch chênh lệch lãi suất, nhằm mục đích kiếm lời từ chênh lệch lãi suất.

Thị trường stablecoin hiện tại chủ yếu được định giá bằng USD, ví dụ như USDT do Tether phát hành và USDC do Circle phát hành.

Citigroup dự đoán thị trường này sẽ tăng trưởng gấp hơn 10 lần quy mô hiện tại, đạt mức 3.700 tỷ USD vào năm 2030./.

Mỹ tạo hành lang pháp lý đầu tiên cho stablecoin và tài sản kỹ thuật số Với việc ký ban hành Đạo luật Genius, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng sẽ tiến xa hơn nữa trong việc đưa Mỹ trở thành "thủ đô tiền điện tử" của thế giới.