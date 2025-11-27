Tái lập mốc 90.000 USD, bitcoin đã thực sự thoát đáy?

Bitcoin đã tăng vượt ngưỡng 90.000 USD trong phiên 26/11. Tuy nhiên, một số chiến lược gia cảnh báo rằng biến động giá này chưa hẳn là dấu hiệu của một sự phục hồi hình chữ V thực chất.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang cho thấy đà tăng ổn định sau khi chạm mức 81.000 USD vào phiên cuối tuần trước - mức thấp nhất kể từ tháng Tư.

Nhưng bất chấp đợt phục hồi gần đây, giá bitcoin vẫn giảm khoảng 28% so với mức cao nhất mọi thời đại là hơn 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10.

Các chiến lược gia tại công ty 10X Research có trụ sở ở Singapore lưu ý dù quý 4 thường là giai đoạn bùng nổ nhất của bitcoin, nhưng lịch sử đã chứng minh đà tăng này chỉ xuất hiện khi có một chất xúc tác cụ thể.

Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Tuy nhiên, thông điệp của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo sau cuộc họp mới có thể là yếu tố quan trọng nhất định hình hướng đi của giá tiền điện tử.

Theo nhận định của 10X Research, diễn biến giá bitcoin hiện nay phụ thuộc nhiều vào các thông điệp và định hướng chính sách từ Fed hơn là hành động cắt giảm lãi suất đơn thuần.

Do đó, nhóm chuyên gia này cho rằng việc hạ lãi suất vào tháng 12 (nếu có) chưa chắc đã là tín hiệu tích cực để đẩy giá bitcoin lên. Trong khi đó, nếu Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, nguy cơ thị trường bán tháo mạnh có thể sẽ gia tăng đáng kể.

Công ty này cũng bác bỏ những kỳ vọng cho rằng việc gia tăng chi tiêu từ Tài khoản Tổng quát của Kho bạc (TGA) - vốn được ví như "túi tiền" thanh toán của Chính phủ Mỹ - sẽ tạo cú hích cho thị trường. Họ lập luận rằng hoạt động chi tiêu này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vừa kết thúc đợt đóng cửa, nên tác động có thể không như mong đợi.

Dẫn chứng số liệu cụ thể, 10X Research chỉ ra rằng trong đợt TGA giải ngân khoảng 522 tỷ USD gần nhất, giá bitcoin ban đầu không những không tăng mà còn sụt giảm tới 14.000 USD (tương đương 15%). Đồng tiền này chỉ thực sự tạo đáy và đi lên sau khi hoạt động chi tiêu tiếp tục diễn ra, với độ trễ kéo dài hơn hai tháng trong khoảng thời gian từ tháng 2-4/2025.

Từ thực tế đó, báo cáo nhận định rằng mối quan hệ giữa dòng tiền TGA và giá bitcoin có thể chỉ mang tính lý thuyết nhiều hơn là quan hệ nhân quả thực sự, hoặc nếu có thì tác động cũng sẽ bị trễ. Đơn vị này cũng lưu ý thêm rằng số dư TGA hiện vẫn đang duy trì ở mức cao.

Nhóm phân tích dự báo, nếu giả sử mối tương quan này vẫn đúng và quy luật độ trễ hai tháng lặp lại, bitcoin có thể sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang tích lũy cho đến tận cuối tháng 1/2026, trước khi bất kỳ tác động nào từ yếu tố thanh khoản trở nên rõ nét trên thị trường./.

Bitcoin đảo chiều phục hồi nhẹ sau cú lao dốc đột ngột Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại về một "cơn ác mộng" sụp đổ giá trị vốn đang bao trùm thị trường, sau khi đồng tiền số này rơi khỏi mức đỉnh lịch sử 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.