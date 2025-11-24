Bitcoin đảo chiều phục hồi nhẹ sau cú lao dốc đột ngột

Bitcoin đã ghi nhận mức phục hồi nhẹ, sau đợt bán tháo mạnh trong tuần qua khiến giá trị đồng tiền này trượt dốc về ngưỡng 80.000 USD đổi 1 bitcoin.

Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại về một "cơn ác mộng" sụp đổ giá trị vốn đang bao trùm thị trường, sau khi đồng tiền số này rơi khỏi mức đỉnh lịch sử 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch hiện dồn vào sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ theo dõi FedWatch của nền tảng giao dịch CME, tỷ lệ cược cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 đã vọt lên mức 70% tính đến ngày 23/11, tăng mạnh so với mức chỉ 39% một ngày trước đó.

Sự thay đổi tâm lý này xuất phát từ phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams. Chia sẻ với tờ The Wall Street Journal, ông Williams nhận định rằng vẫn còn dư địa để điều chỉnh lãi suất ngắn hạn về mức trung lập hơn.

Ông Williams nhấn mạnh cần phải đưa lạm phát về mục tiêu dài hạn 2% một cách bền vững, nhưng cũng phải tránh gây rủi ro không đáng có cho thị trường việc làm.

Quan điểm này đã trấn an thị trường, vốn trước đó đang lo ngại Fed sẽ giữ nguyên lãi suất do dữ liệu việc làm tháng Chín mạnh hơn dự kiến và những chia rẽ nội bộ được tiết lộ trong biên bản cuộc họp trước.

Bất chấp bối cảnh chính sách tiền tệ phức tạp và mức giảm gần 40% chỉ trong hơn một tháng, nhiều chuyên gia vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng bitcoin.

Ông Nicholas Roberts-Huntley, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty dịch vụ tài chính Blueprint Finance, lý giải rằng đợt sụt giảm từ mức đỉnh trên 126.000 USD hồi tháng 10 xuống dưới mốc 90.000 USD phản ánh sự hội tụ của một loạt các yếu tố rủi ro: tin tức về thuế quan, đồng USD mạnh lên và làn sóng thanh lý bắt buộc trên một thị trường đã bị kéo căng quá mức.

Tuy nhiên, ông khẳng định các yếu tố cơ bản dài hạn không thay đổi. Theo ông, đợt điều chỉnh này giúp loại bỏ các đòn bẩy dư thừa và tạo đà cho một đợt tăng trưởng lành mạnh hơn.

Ông dự báo bitcoin sẽ ổn định và tăng trở lại trong vùng giá 95.000-110.000 USD vào cuối năm. Nếu các điều kiện vĩ mô nới lỏng và dòng tiền quay trở lại, một đợt tăng giá mạnh vào tháng 12 hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở một góc nhìn thận trọng hơn, ông Andreas Brekken, người sáng lập nền tảng giao dịch SideShift.ai, cho rằng thực tế thị trường giá xuống (bear market) đã bắt đầu từ tháng 12/2024, nhưng bị che lấp bởi mức tăng lịch sử của đồng USD.

Với tình trạng bán tháo hiện tại, ông nhận định thị trường giá lên (bull market) tiếp theo sẽ bắt đầu vào quý 1/2026.

Trong khi đó, một số nhà quan sát lại đặt kỳ vọng vào việc Fed dự kiến kết thúc chương trình thắt chặt định lượng vào ngày 1/12 tới. Chương trình này vốn được thiết kế để hút thanh khoản ra khỏi hệ thống tài chính.

Ông Robert Le, trưởng bộ phận nghiên cứu tại nền tảng Kiln, cho rằng việc chấm dứt chương trình nới lỏng có định lượng vào ngày 1/12 có thể giúp kích hoạt lại đà tăng trưởng của bitcoin khi hướng tới năm 2026.

Theo ông, mức đỉnh được thiết lập trong giai đoạn tháng 8-10 vừa qua có thể chỉ là điểm giữa của chu kỳ. Thị trường có thể đang định giá sai cả tiềm năng tăng trưởng lẫn rủi ro giảm giá của bitcoin trong giai đoạn này./.

Bitcoin có tháng giảm giá mạnh nhất kể trong vòng 3 năm qua Bitcoin - đồng tiền mã hóa đứng đầu thế giới có thời điểm đã giảm tới 7,6%, xuống mức 80.553 USD trước khi thu hẹp mức giảm trong phiên giao dịch ngày 21/11.