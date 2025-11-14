Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng

Giá bitcoin giảm mạnh vào phiên cuối tuần ngày 14/11, rơi xuống dưới 96.000 USD/BTC lần đầu tiên trong hơn sáu tháng, giữa bối cảnh tâm lý lo ngại rủi ro khiến nhà đầu tư bán tháo các tài sản biến động mạnh, trong khi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới tiếp tục mờ dần.

Trong phiên 14/11, đồng bitcoin có lúc xuống tới 95.885 USD/BTC - mức thấp nhất kể từ ngày 7/5 - và cuối phiên giảm 2,8% so với phiên trước đó, giao dịch quanh 96.009 USD.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp và hiện thấp hơn gần 24% so với mức đỉnh xác lập hồi đầu tháng 10.

Đà giảm của bitcoin càng mạnh hơn khi làn sóng né tránh rủi ro khiến nhà đầu tư rút gần 900 triệu USD khỏi các quỹ đầu tư vào đồng tiền này trong ngày 13/11.

Tâm lý thận trọng gia tăng khi ngày càng nhiều quan chức Fed bày tỏ sự dè dặt về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới, so với tỷ lệ gần 90% hồi đầu tháng và hơn 60% vào đầu tuần này.

Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - cũng giảm 1,5% trong phiên này, còn 3.133,76 USD/ETH.

Theo dữ liệu của CoinGecko, thị trường tiền số tiếp tục chịu sức ép sau đợt thanh lý 19 tỷ USD vị thế đòn bẩy ngày 10/10, khiến vốn hóa toàn thị trường bị thổi bay hơn 1.000 tỷ USD. Các đợt thanh lý vẫn đang diễn ra, với hơn 1 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị xóa sổ chỉ trong 24 giờ qua.

Đà hồi phục ngắn ngủi của chứng khoán Mỹ đầu tuần - nhờ tâm lý nhẹ nhõm về việc Chính phủ Mỹ kết thúc đợt đóng cửa dài nhất lịch sử - cũng nhanh chóng phai nhạt. Việc các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu Fed có đủ căn cứ để sớm cắt giảm lãi suất hay không, gây thêm áp lực lên các tài sản rủi ro.

Ông Augustine Fan, đối tác tại SignalPlus, nhận định: “Với việc bitcoin hiện đã ở mức thấp hơn so với thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức, và vốn hóa toàn thị trường tiền số quay lại mức đầu năm, thị trường không còn nhiều ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cho đến vùng 90.000 USD/BTC. Tâm lý có thể vẫn u ám trong thời gian tới”./.

