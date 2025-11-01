Bitcoin lần đầu tiên trải qua tháng 10 mất giá kể từ năm 2018

Tháng 10/2025, giá trị Bitcoin - đồng tiền mã hóa có giá trị lớn nhất thế giới, đã “bốc hơi” 5%, kết thúc chuỗi tăng trưởng bảy năm liên tiếp và đánh dấu tháng 10 “mất giá” đầu tiên kể từ năm 2018.

Trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực từ các yếu tố địa chính trị và lo ngại về rủi ro, đồng Bitcoin đã gặp nhiều thử thách trong những tuần gần đây.

Các nhà phân tích nhận định Bitcoin đầu tháng 10 sau khi duy trì đà tăng cùng vàng và cổ phiếu, đã chạm mức đỉnh mọi thời đại.

Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra sự điều chỉnh liên quan đến những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cùng với việc đe dọa kiểm soát xuất khẩu các phần mềm then chốt.

Một đợt thanh lý mạnh mẽ nhất lịch sử các khoản đầu tư tiền mã hóa đã xảy ra, gây sốc cho thị trường vào ngày 10/10.

Trong vòng chưa đầy vài ngày, Bitcoin đã giảm từ mức đỉnh trên 126.000 USD xuống thấp nhất còn 104.782,88 USD vào giai đoạn 10-11/10.

Theo các chuyên gia, đợt sụt giảm ngày 10/1 đã cho thấy rõ tính biến động cao và tính rủi ro nội tại của thị trường tiền mã hóa.

Bitcoin và Ethereum, dù chiếm ưu thế, cũng không tránh khỏi việc giảm đến 10% chỉ trong vòng 15-20 phút.

Về bối cảnh thị trường và triển vọng dài hạn, mặc dù tháng 10 đầy bất ổn, Bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng hơn 16% từ đầu năm, phần lớn được hưởng lợi bởi sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Trump đối với tài sản kỹ thuật số.

Chính sách của Nhà Trắng đã thúc đẩy sự nới lỏng quy định, bác bỏ nhiều vụ kiện chống lại các nền tảng tiền mã hóa và tạo dư địa cho các cơ quan quản lý tài chính phát triển các quy định phù hợp hơn với đặc thù của tài sản kỹ thuật số./.

