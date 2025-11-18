Bitcoin rơi khỏi mốc 90.000 USD lần đầu tiên trong bảy tháng

Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin rơi xuống dưới mốc 90.000 USD/BTC lần đầu tiên trong bảy tháng vào phiên giao dịch ngày 18/11, cho thấy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro của nhà đầu tư đang giảm mạnh trên những thị trường tài chính.

Diễn biến này khiến đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này xóa sạch mức tăng từ đầu năm 2025 và hiện giảm gần 30% so với mức đỉnh hơn 126.000 USD/BTC thiết lập hồi tháng 10/2025.

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại châu Á, đồng bitcoin giảm 2%, xuống còn 89.953 USD/BTC, sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 98.000 USD/BTC vào tuần trước.

Theo giới giao dịch, sự kết hợp giữa những hoài nghi về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất và tâm lý dè chừng trên các thị trường - vốn đã trở nên chao đảo sau chuỗi tăng dài - đang kéo giá tiền số đi xuống.

Ông Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hong Kong (Trung Quốc), nhận định: “Đợt bán tháo dây chuyền này trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều công ty niêm yết và tổ chức tài chính đồng loạt thoát vị thế, sau khi đã mua vào mạnh trong giai đoạn tăng nóng.”

Thoát vị thế là hành động bán hay thoát một tài sản hoặc một chứng khoán. Hình thức thoát vị thế phổ biến nhất là bán một khoản đầu tư chứng khoán trên một thị trường mở chẳng hạn như một sàn giao dịch chứng khoán.

Các hình thức thoát vị thế khác có thể là những khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện hoặc những quĩ tín thác. Các tài sản có thể thoát vị thế là bất động sản (ví dụ như một tòa nhà), đất đai và những loại tài sản có giá trị khác.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp nắm giữ lượng lớn tiền số như Strategy, những hãng đào tiền số như Riot Platforms và Mara Holdings, hay sàn giao dịch Coinbase đều lao dốc theo diễn biến tiêu cực chung.

Trong khi đó, đồng tiền điện tử ether cũng chịu áp lực giảm trong nhiều tháng và đã mất gần 40% giá trị so với mức đỉnh hơn 4.955 USD/ETH hồi tháng 8/2025, giảm thêm 1% xuống 2.997 USD/ETH trong phiên 18/11.

Đợt giảm mạnh của bitcoin hồi đầu năm từng báo hiệu làn sóng bán tháo lớn hơn, kéo chứng khoán giảm mạnh vào tháng 4/2025, sau khi Mỹ công bố các biện pháp thuế quan mới. Điều này khiến một số nhà đầu tư lo ngại đợt giảm sâu lần này có thể tiếp tục là dấu hiệu cảnh báo sớm cho các thị trường khác.

Ông Matthew Dibb, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Astronaut Capital, đánh giá: “Tâm lý thị trường tiền số nhìn chung đang rất yếu và duy trì như vậy kể từ hồi tháng 10. Mốc hỗ trợ tiếp theo là 75.000 USD/BTC, và bitcoin có thể rơi xuống mức này nếu biến động thị trường vẫn ở mức cao”./.

