Ba rào cản lớn ngăn đà phục hồi của bitcoin

Bitcoin đang chật vật tìm lại đà tăng và đang hướng tới tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 5/2022. Tính đến sáng ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá đồng tiền này đang dao động quanh mốc 89.000 USD đổi 1 bitcoin, giảm khoảng 29% so với mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Làn sóng bán tháo đã lan rộng khắp thị trường tài sản kỹ thuật số. Tổng vốn hóa thị trường này đã giảm hơn 30%, từ 4.280 tỷ USD vào ngày 6/10 xuống còn 2.990 tỷ USD tính đến phiên 24/11. Các đồng tiền lớn khác như ethereum và solana cũng giảm lần lượt 38% và hơn 40% trong cùng kỳ.

Khi các nhà đầu tư và chiến lược gia phân tích đợt suy giảm của thị trường tiền điện tử trong tháng này, ba thách thức chính đối với bitcoin đã lộ diện rõ ràng.

Dòng vốn ETF đảo chiều mạnh

Thách thức đầu tiên là làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) bitcoin. Trong tháng 11, dòng tiền chảy khỏi các quỹ này đã đạt 3,5 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng Hai.

Chia sẻ nhận định về vấn đề này, ông Markus Thielen, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của công ty nghiên cứu thị trường 10X Research cho biết diễn biến đó chỉ ra rằng các nhà đầu tư tổ chức đã ngừng phân bổ vốn vào bitcoin.

Các quỹ ETF đã chuyển sang vị thế bán và chừng nào họ còn bán ra, thị trường sẽ còn chật vật để trụ vững hoặc phục hồi.

Dòng tiền thực rời bỏ thị trường

Vấn đề thứ hai nằm ở sự trì hoãn trong hoạt động phát hành stablecoin (các đồng tiền điện tử có định giá được neo theo những tài sản như đồng USD hay vàng). Đây thường là nơi trú ẩn an toàn của thị trường tiền điện tử, do đó giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin thường tăng trong giai đoạn nhiều biến động. Diễn biến này đã xảy ra sau đợt bán tháo lịch sử của thị trường tiền điện tử vào tháng 10. Tuy nhiên, xu hướng này đang đảo ngược.

Biểu tượng đồng Bitcoin tại một quầy giao dịch ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dữ liệu từ 10X Research, khoảng 800 triệu USD đã chảy ra khỏi thị trường tiền điện tử để quay lại tiền pháp định trong tuần trước. Dữ liệu từ nền tảng DeFiLlama cũng cho thấy tính đến ngày 1/11, tổng vốn hóa thị trường của stablecoin đã "bốc hơi" 4,6 tỷ USD.

Ông Thielen nhấn mạnh thực tế rằng tiền không những không chảy vào mà đang rời khỏi thị trường tiền điện tử. Đó là lý do tại sao bitcoin chưa thể phục hồi.Dù những bình luận gần đây về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã giúp nâng đỡ thị trường vào phiên 24/11, ông Thielen cho rằng đà hồi phục này sẽ sớm phai nhạt.

Ông cảnh báo đây chỉ là phản ứng ngắn hạn trong tình trạng bán ra quá mức, thay vì sự khởi đầu cho mô hình phục hồi hình chữ V bền vững.

Áp lực bán từ phía nắm giữ dài hạn và doanh nghiệp

Thách thức thứ ba đến từ việc các nhà đầu tư dài hạn đã tranh thủ bán ra trong đợt giá suy giảm, có thể nhằm chuẩn bị cho chu kỳ cắt giảm nguồn cung bốn năm một lần (được gọi là "halving") của bitcoin. Hiệu suất “leo đỉnh - xuống đáy” trước đây của đồng tiền điện tử này phần lớn tuân theo các đợt điều chỉnh đó, nhưng hiện nhiều nhà đầu tư phủ nhận khả năng chu kỳ tương tự sẽ lặp lại.

Ông Nicolai Søndergaard, chuyên gia phân tích tại công ty chuyên về blockchain Nansen, lý giải rằng trong mọi chu kỳ đều có những nhà đầu tư kỳ cựu bán ra. Đơn giản vì họ nhận thấy đã đến thời điểm hiện thực hóa lợi nhuận để phục vụ các mục đích khác.

Theo ông Søndergaard, bên cạnh khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng tới, cơ hội tốt nhất để thị trường tiền điện tử đảo chiều sẽ phụ thuộc dòng vốn ETF hoặc động thái mua vào từ các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, làn sóng các công ty niêm yết tăng mua vào bitcoin - dẫn đầu bởi công ty chuyên về phần mềm doanh nghiệp tích hợp AI Strategy - đã hạ nhiệt đáng kể. Strategy ngày 24/11 đã không công bố bất kỳ giao dịch mua mới nào sau 6 tuần mua liên tiếp. Trong khi đó, cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin như IREN, Riot và Mara Holdings cũng giảm hơn 30%.

Về cuối năm, thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Nếu các vấn đề trên chưa tìm được hướng giải quyết hiệu quả, con đường tìm lại đỉnh cao cũ của bitcoin sẽ còn rất chông gai./.

