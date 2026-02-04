EU điều tra nghi vấn trợ cấp đối với doanh nghiệp điện gió Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 3/2, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang đẩy nhanh điều tra đối với Goldwind - một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện gió của Trung Quốc, do nghi các khoản trợ cấp từ nước ngoài có thể bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường nội địa của Liên minh châu Âu (EU).

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, cơ quan này nghi ngờ Goldwind có thể đã nhận được các khoản trợ cấp từ một nước thứ ba, bao gồm trợ cấp trực tiếp, ưu đãi thuế và các hình thức tài trợ ưu đãi dưới dạng cho vay, liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh tua-bin gió và các dịch vụ đi kèm.

Những khoản hỗ trợ này, nếu được xác nhận, có thể cải thiện vị thế thị trường của doanh nghiệp tại EU và gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị điện gió và các dịch vụ liên quan.

Ủy ban châu Âu cho biết cuộc điều tra hiện nay là bước tiếp theo của quá trình xem xét đã được khởi động từ tháng 4/2024, khi cơ quan này mở điều tra đối với một số nhà sản xuất điện gió Trung Quốc do có dấu hiệu hưởng lợi từ trợ cấp nước ngoài, tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Các nghi vấn khi đó liên quan đến các dự án điện gió tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp, Romania và Bulgaria.

Theo Ủy ban châu Âu, dựa trên kết quả điều tra sơ bộ, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Goldwind có thể nằm trong diện được hưởng các khoản trợ cấp, gây bất lợi cho thị trường nội địa EU.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh việc tiến hành điều tra chuyên sâu không đồng nghĩa với việc đã xác định có hành vi vi phạm, mà nhằm kiểm chứng các kết luận ban đầu.

Hiện Goldwind chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Goldwind có trụ sở chính tại Trung Quốc, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất tuabin gió, nghiên cứu và phát triển, phân phối và bảo trì. Doanh nghiệp này hiện diện tại thị trường EU thông qua công ty Vensys và một số công ty con khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng.

Brussels lâu nay cho rằng Bắc Kinh áp dụng các biện pháp thương mại không công bằng, đặc biệt thông qua trợ cấp nhà nước tạo ra tình trạng dư thừa công suất trong nước, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

Những tranh chấp tương tự từng nổi lên trong các lĩnh vực như xe điện và công nghiệp quang điện và hiện đang lan sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió./.



