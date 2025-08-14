Trung Quốc triển khai dự án điện toán gió đầu tiên trên thế giới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, nhu cầu điện toán toàn cầu tăng vọt, kéo theo mức tiêu thụ điện năng chưa từng có. Bài toán về tăng sử dụng năng lượng xanh trong khi giảm chi phí đang trở thành thách thức chung của ngành điện toán và năng lượng.

Tại trung tâm dữ liệu quốc tế Lingang, ven bờ biển Thượng Hải (Trung Quốc), dự án dữ liệu trên đất liền, điện toán ngoài khơi, và điện toán gió (kết hợp công nghệ điện toán và hệ thống điện gió) đầu tiên trên thế giới đã chính thức được triển khai.

Cùng với đó, sáng kiến “Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây” do Trung Quốc khởi xướng cũng đã đạt những kết quả khả quan.

Theo Đài truyền hình Thượng Hải (SMG), ngoài khơi bờ biển cách Trung tâm dữ liệu Lingang khoảng 10km, những turbine gió khổng lồ đang khai thác sức gió ngoài khơi để sản xuất điện.

Dự kiến từ ngày 20/9 tới, một cơ sở đặc biệt cao 4 tầng sẽ được lắp đặt dưới đáy biển, ngay bên dưới trang trại điện gió.

Tháng Sáu vừa qua, Lingang ký thỏa thuận với công ty Shanghai HiCloud triển khai mô hình “dữ liệu trên đất liền, điện toán ngoài khơi.”

Mô hình này giúp chuyển dữ liệu được tạo ra trên đất liền ra các cơ sở đặt ngoài khơi để xử lý, đồng thời tận dụng nước biển làm mát tự nhiên nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.

Trước đây, ý tưởng đầy thách thức này mới chỉ được thử nghiệm bởi dự án Project Natick của Microsoft năm 2015.

HiCloud, đặt trụ sở tại trung tâm dữ liệu quốc tế Lingang, để thực hiện dự án “cung cấp điện trực tiếp từ gió ngoài khơi kết hợp làm mát bằng nước biển tự nhiên” đầu tiên trên thế giới.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 222 triệu USD), với công suất thiết kế 24 MW, trong đó giai đoạn I có công suất 2,3 MW. Nguồn “điện xanh” sẽ chiếm hơn 90% tổng cung.

Trước đó, ngày 8/7 vừa qua, tại Lingang, khu công nghệ điện toán China Telecom Lingang đã thực hiện lệnh điều phối của “nhà máy điện ảo,” chuyển toàn bộ tác vụ điện toán AI đang chạy sang trung tâm dữ liệu tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, cách hơn 1.000km, chỉ trong 3 phút.

Lingang cũng đã xây dựng hồ điện toán AI làm mát bằng chất lỏng 10.000 GPU nhằm tăng hiệu quả làm mát cho các hệ thống AI quy mô lớn.

Trong thời gian tới, Lingang sẽ tiếp tục tích hợp dữ liệu về công suất điện toán và điện năng, hướng tới vận hành phối hợp điện - điện toán như một tiêu chuẩn thường trực.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện chuyển đổi điện toán liên tỉnh theo thời gian thực, gần như không gây gián đoạn, chứng minh tính khả thi của mô hình “Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây.”

Thành công này đã đưa khái niệm việc kết hợp công nghệ điện toán và hệ thống điện gió vào thực tiễn./.

