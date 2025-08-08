Trung Quốc: Công nghệ sạc siêu nhanh có thể phục vụ 120 xe cùng lúc

Tọa lạc tại vùng đồi núi của Quý Châu, một tỉnh miền núi ở phía tây nam Trung Quốc, một trạm sạc thế hệ mới đang giúp nâng cao trải nghiệm cho các chủ sở hữu xe điện (EV) tại đây.

Trạm sạc Quanhu Park ở thủ phủ Quý Dương, với diện tích hơn 3.900 m2, có 130 cổng sạc, cung cấp tốc độ sạc ấn tượng, gần "1 km/giây." Đây là cơ sở tích hợp làm mát bằng chất lỏng đầu tiên của tỉnh, kết hợp công nghệ sạc siêu nhanh, năng lượng mặt trời và trao đổi năng lượng từ xe sang lưới điện (V2G).

Trạm sạc này do tập đoàn công nghệ năng lượng Hồ Bắc Shanxin và công ty dịch vụ xe điện Quý Châu thuộc Lưới điện Phương Nam Trung Quốc hợp tác phát triển.

Bà Lin Xiaolan, một lãnh đạo của Hồ Bắc Shanxin, cho biết mục tiêu của công ty là đạt được hiệu suất sạc tương đương với việc đổ xăng cho xe chạy bằng nhiên liệu, qua đó thúc đẩy việc sử dụng các dòng xe điện cao cấp. Bà nhấn mạnh thiết kế đa chức năng của trạm sẽ là hình mẫu cho cơ sở hạ tầng trong tương lai.

Được trang bị 20 trụ sạc siêu nhanh làm mát bằng chất lỏng với công suất tối đa 600 kW, 100 trụ sạc nhanh với công suất tối đa 250 kW, và 10 trụ sạc V2G hai chiều công suất 20 kW, trạm có thể phục vụ sạc nhanh cho 120 xe cùng lúc.

Trạm còn có một hệ thống thông minh hiển thị dữ liệu vận hành theo thời gian thực và quản lý dòng năng lượng giữa các hệ thống phụ như sạc, sản xuất điện mặt trời và lưu trữ pin.

Quản lý trạm Shi Jihong lưu ý rằng việc sạc điện từ nửa đêm đến 8 giờ sáng - thời điểm giá điện thấp nhất, chủ yếu phục vụ các tài xế xe công nghệ và taxi, những người thích sạc chi phí thấp.

Anh Che Zhong, một tài xế dịch vụ xe công nghệ, rất thích trải nghiệm sạc điện ở đây vì không gian rộng rãi và hầu như không phải xếp hàng. Anh cho biết chỉ mất 50 phút sạc là đủ điện cho một ngày di chuyển.

Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nhu cầu hạ tầng không ngừng gia tăng khi xe điện được sử dụng ngày càng phổ biến. Dữ liệu quốc gia cho thấy các trạm công suất thấp vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường sạc Trung Quốc, trong khi các trạm sạc nhanh chiếm tỷ lệ thấp và công nghệ sạc siêu nhanh mới chỉ bắt đầu xuất hiện.

Vào tháng Bảy, bốn cơ quan trung ương của chính phủ đã cùng ban hành một lộ trình nhằm xây dựng hơn 100.000 điểm sạc công suất cao trên toàn quốc từ nay đến cuối năm 2027, để đạt được những nâng cấp đáng kể về năng lực phục vụ và đổi mới công nghệ.

Công ty dịch vụ xe điện Quý Châu đang có kế hoạch phủ sóng sạc siêu nhanh toàn diện tại các trung tâm đô thị của Quý Châu và triển khai mạng lưới sạc nhanh rộng khắp tại các khu vực cấp huyện. Điều này sẽ dần dần dệt nên một mạng lưới hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm vận hành xe điện liền mạch, ngay cả ở một trong những vùng có nhiều đồi núi nhất Trung Quốc./.

