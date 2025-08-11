Trải nghiệm nhập vai "khoa học viễn tưởng" với nhà hàng robot tại Trung Quốc

Bước vào nhà hàng, du khách sẽ được chào đón bởi những robot pha chế hình người và chìm trong âm nhạc do một nhóm nhạc robot biểu diễn.

Mới đây, một nhà hàng robot và một cửa hàng robot hình người 4S đầu tiên đã khai trương tại Khu phát triển kinh tế - công nghệ hay còn gọi lại E-Town ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Điểm nổi bật khi tới cửa hàng này chính là việc du khách được trải nghiệm nhập vai hệt như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Tại nhà hàng và cửa hàng robot, khách hàng có cơ hội dùng bữa và mua sắm trong một môi trường hoàn toàn tự động do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển.

Khách hàng có thể vừa thưởng thức món ăn, vừa tương tác với những chú robot khủng long, trong khi các robot vận chuyển và tái chế liên tục chạy phục vụ đồ ăn và dọn dẹp nhà hàng.

Đặc biệt hơn nữa khi các món ăn từ bánh pancake đến càphê hay trà sữa đều do chính là các đầu bếp robot làm ra./.