Hội nghị Robot Thế giới 2025: Kinh ngạc với robot hình người, có thể tự thay pin

Walker S2, robot hình người đang thu hút sự chú ý tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2025 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi 50 nhà sản xuất công bố những thiết kế kích thước toàn thân mới nhất.

Walker S2, robot hình người đang thu hút sự chú ý tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2025 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi 50 nhà sản xuất công bố những thiết kế kích thước toàn thân mới nhất của họ.

Tại sự kiện, đông đảo khách tham quan đã tập trung để chiêm ngưỡng màn trình diễn của Walker S2, robot hình người mới nhất của UBTECH, robot đầu tiên thuộc loại này có khả năng tự thay pin. Có nghĩa là robot có thể hoạt động liên tục mà không làm gián đoạn hoạt động công nghiệp.

Diễn ra từ ngày 8-12/8 tại Khu phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh, còn được gọi là Thị trấn Điện tử Bắc Kinh, Hội nghị Robot Thế giới năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Làm cho robot thông minh hơn, giúp cơ thể vật lý thông minh hơn.”

Hội nghị kéo dài 5 ngày này gồm các diễn đàn, triển lãm, cuộc thi và các sự kiện giao lưu với sự góp mặt của khoảng 200 công ty robot hàng đầu khắp thế giới, trưng bày hơn 1.500 sản phẩm./.