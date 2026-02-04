Phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu hơn 48.000 tỷ đồng

Ngày 4/2, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 3/2/2026 phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1.

Công ty cổ phần Năng lượng VINENERGO là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup là đơn vị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 có công suất thiết kế lên tới 750MW, sản lượng điện dự kiến hàng năm là khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, cấp điện áp 220kV đấu nối vào lưới điện quốc gia. Tổng vốn đầu tư dự án gần 48.400 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có phương án đấu nối: đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1A) đi Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biển áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1B) đi Trạm biên áp 220kV Nhơn Hội.

Theo quyết định, nhà máy được đặt tại 2 khu vực, cụ thể: Khu vực HT 1A có vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Bắc và xã Phù Mỹ Đông); trạm biến áp và đường dây đấu nổi vào lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Tây, xã Bình Dương).

Khu vực HT 1B có vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Cát (nay là xã Cát Tiến); trạm biến áp và đường dây đấu nổi vào lưới điện quốc gia trong Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc địa bàn huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn (nay là xã Ngô Mây, xã Cát Tiến, xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông).

Dự án có diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn khoảng 32,01 ha. Diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn khoảng 17,61 ha

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án sẽ cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tinh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Dự án đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến chậm nhất đến quý 4/2029 dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu sẽ hoàn thành đi vào hoạt động./.

