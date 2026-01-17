EU áp thuế ở mức cao đối với nguyên liệu chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 16/1 (giờ Brussels), Ủy ban châu Âu (EC) thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá ở mức rất cao đối với corundum nóng chảy nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm tăng cường tính độc lập công nghiệp và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào nguồn cung bên ngoài.

Theo thông báo của EC, mức thuế chống bán phá giá đối với loại nguyên liệu này dao động từ 88,7% đến 110,6%. Bên cạnh đó, EU cũng thiết lập một hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với khối lượng corundum nóng chảy từ Trung Quốc ở mức hạn chế.

Corundum nóng chảy, còn được gọi là alumina nóng chảy, là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất thép, thủy tinh, gốm sứ và đặc biệt có vai trò thiết yếu đối với ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Trong tuyên bố, EC nhấn mạnh: “Các biện pháp này sẽ chống lại hoạt động bán phá giá gây tổn hại trên thị trường EU, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của các rủi ro mang tính hệ thống đối với hệ sinh thái công nghiệp."

Theo bà Ursula von der Leyen, các biện pháp thương mại mới không chỉ nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội khối, mà còn góp phần bảo đảm an ninh nguồn cung cho các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu ở khâu hạ nguồn, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc của EU vào Trung Quốc đối với loại nguyên liệu được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực công nghiệp của châu Âu./.

