Ngân hàng thông báo đóng tài khoản không giao dịch trong thời gian dài

Để làm sạch dữ liệu và tránh phát sinh phí không đáng có cho khách hàng, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt thông báo đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài liên tục và tránh phát sinh phí không đáng có cho khách hàng.

Theo thông báo từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), trong tháng 1, ngân hàng này sẽ thực hiện đóng các tài khoản không có giao dịch trong tối thiểu 24 tháng liên tục (tính từ 31/12/2025 trở về trước). Đối tượng áp dụng là các tài khoản có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (dưới 20.000 đồng).

Trước đó, từ tháng 12/2025, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) đã bắt đầu đóng các tài khoản có số dư 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục (tính đến 30/10/2025).

Không chỉ NCB, SHB mà làn sóng rà soát và đóng tài khoản thanh toán có thời gian dài không phát sinh giao dịch đang diễn ra tại nhiều nhà băng khác.

Một số ngân hàng thông báo áp dụng thu phí đối với các tài khoản “ngủ đông” 12 tháng liên tục với mức thu 11.000 đồng.

Theo các ngân hàng, chính sách thu phí này nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Trường hợp vẫn muốn duy trì tài khoản thanh toán, khách hàng được yêu cầu nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Ngược lại, trường hợp không có nhu cầu sử dụng, khách hàng được yêu cầu đến các chi nhánh, phòng giao dịch để làm thủ tục đóng tài khoản.

Động thái này được thực hiện dựa trên thỏa thuận mở - sử dụng tài khoản giữa ngân hàng với khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc làm sạch dữ liệu.

Theo đại diện các ngân hàng, nhiều tài khoản giao dịch ít nhưng ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo mật, nguồn lực cho việc quản lý, duy trì.

Việc đóng hoặc tạm khóa các tài khoản "rác" mang lại lợi ích kép giúp ngân hàng giảm tải chi phí quản lý hệ thống đồng thời giúp khách hàng tránh bị "âm tiền" do các khoản phí quản lý tự động phát sinh tích tụ qua nhiều năm.

Đặc biệt, hoạt động này gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 10/10/2025, đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,4 triệu hồ sơ tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn.

Các ngân hàng đều khuyến cáo người dùng nên chủ động rà soát lại toàn bộ các tài khoản đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản không còn sử dụng hoặc có số dư bằng 0. Nếu còn nhu cầu, người dùng cần thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính hoặc đăng nhập ứng dụng ngân hàng để kích hoạt lại.

Trong trường hợp không còn sử dụng, nên mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến phòng giao dịch để yêu cầu đóng tài khoản chính chủ. Chủ động xử lý từ sớm sẽ giúp khách hàng tránh được rắc rối không cần thiết, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân một cách an toàn hơn./.

100% tài khoản giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu sinh trắc học Ngân hàng Nhà nước công bố đã đạt 100% tài khoản khách hàng giao dịch số đã đối chiếu sinh trắc học, giảm lừa đảo và tăng thanh toán không dùng tiền mặt.