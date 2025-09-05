100% tài khoản giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu sinh trắc học

Ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Theo Ngân hàng Nhà nước, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học. Con số này đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số.

Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ, tương đương 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số.

"Kết quả này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước," Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06 (Bộ Công an) hoàn thành 06 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng qua, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44,40% về số lượng và 25,04% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, giao dịch qua QR Code tăng 66,73% về số lượng và 159,58% về giá trị.

Trong chiều ngược lại, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 15,83% về số lượng và giảm 4,97% về giá trị. Điều này cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân đang có xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Để phục vụ chi trả quà tặng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo 28 ngân hàng và 4 đơn vị trung gian liên kết với VNeID, đảm bảo hệ thống thanh toán vận hành an toàn 24/7.

Thậm chí, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng được duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ để đảm bảo việc chi trả kịp thời, liên tục đến người dân.

Tính đến nay, đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội; trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Vietinbank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, CoopBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBANK, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV, OCB) và 04 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money, MOMO).

