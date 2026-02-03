Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường xử lý nghiêm tham nhũng trong quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 2/2, Báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng bài viết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn về chính trị, chấn chỉnh tác phong và thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong quân đội đi vào chiều sâu, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm quân đội luôn giữ vững bản chất chính trị và sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài báo khẳng định công tác chỉnh đốn chính trị là biện pháp quan trọng để tăng cường xây dựng quân đội về chính trị, là công cụ hữu hiệu nhằm củng cố toàn diện công tác xây dựng Đảng trong quân đội.

Việc điều tra, xử lý nghiêm một số cán bộ cấp cao như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập là minh chứng cho lập trường kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bảo vệ bản chất chính trị của quân đội, thể hiện quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Theo bài viết, các biện pháp trên góp phần tạo môi trường quản lý Đảng ngày càng nghiêm, thực thi kỷ luật ngày càng chặt, từ đó làm trong sạch nền tảng chính trị, loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực về tư tưởng và tổ chức, bảo đảm quân đội luôn giữ vững tính chất, tôn chỉ và bản sắc của quân đội nhân dân.

Bài báo nhấn mạnh, từ sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung ương Đảng với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thúc đẩy toàn diện quản lý đảng và quản lý quân đội nghiêm minh, đẩy mạnh chấn chỉnh tác phong, siết chặt kỷ luật và chống tham nhũng với quyết tâm và cường độ cao, qua đó loại bỏ nhiều nguy cơ chính trị nghiêm trọng, đưa công tác xây dựng quân đội về chính trị trong thời đại mới đạt thành tựu quan trọng.

Báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng nhấn mạnh toàn quân được yêu cầu thúc đẩy đồng bộ cơ chế, kiên trì nguyên tắc có tham nhũng là phải xử lý nghiêm.

Các cấp ủy trong quân đội phải thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Đảng, siết chặt quản lý tư tưởng, công việc, tác phong và kỷ luật, tạo nền tảng tác phong và kỷ luật vững chắc cho mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại.

Cuối tháng 1 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập đã bị điều tra do có nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng./.

