Nhật Bản: Những cam kết đặc biệt nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới, các chính đảng tại Nhật Bản đang đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử với hàng loạt cam kết chính sách khác biệt, trải dài từ cải cách văn hóa làm việc, an ninh dân sinh đến tái cấu trúc đô thị.



Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Sanae Takaichi, đã đưa ra một cam kết khá đặc biệt là bảo vệ người dân khỏi nạn gấu tấn công.

Cương lĩnh của LDP nhấn mạnh việc thiết lập rào chắn để "tách biệt" môi trường sống của con người và động vật hoang dã.



Trong khi đó, đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) tiếp tục thúc đẩy tham vọng xây dựng "thủ đô thứ hai."

JIP dự định soạn thảo dự luật cho phép các thành phố lớn như Osaka, Fukuoka và Sapporo đóng vai trò thay thế cho Tokyo nhằm giảm tình trạng tập trung dân cư quá mức tại thủ đô. Đây cũng là nội dung được LDP và JIP thỏa thuận hồi tháng 10 năm ngoái.



Lần đầu tiên tham gia tổng tuyển cử, Liên minh cải cách trung dung đang thu hút sự chú ý với đề xuất cải cách mạnh mẽ thị trường lao động. Đảng này hứa hẹn thúc đẩy chế độ "nghỉ cuối tuần ba ngày", áp dụng nghỉ phép có lương theo giờ và xây dựng mô hình "người lao động toàn thời gian với giờ làm việc ngắn."



Cùng chung mục tiêu giảm áp lực công việc, đảng Cộng sản Nhật Bản kêu gọi áp dụng lộ trình làm việc "7 giờ một ngày, 35 giờ một tuần". Đây được xem là những nỗ lực nhằm thay đổi văn hóa làm việc vốn bị coi là cứng nhắc và kéo dài tại "xứ sở hoa anh đào".



Đối với vấn đề nhà đất, đảng Dân chủ Nhân dân cam kết áp dụng loại thuế "nhà bỏ trống" mới. Chính sách này nhắm trực tiếp vào các hoạt động mua bất động sản đầu cơ của người nước ngoài, vốn được coi là nguyên nhân chính đẩy giá nhà tại các đô thị lớn tăng cao.



Các chính đảng khác cũng đưa ra những lời hứa mang tính đặc thù nhằm thu hút các nhóm cử tri riêng biệt: Đảng Reiwa Shinsengumi đề xuất miễn phí phí cầu đường cao tốc; đảng Dân chủ Xã hộ cam kết tổ chức lại Lực lượng Phòng vệ để chuyên trách nhiệm vụ cứu trợ thiên tai,…



Cuộc bầu cử ngày 8/2 tới được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt khi các đảng đều nỗ lực đưa ra những giải pháp trực diện cho các vấn đề dân sinh và kinh tế xã hội đang gây lo ngại tại Nhật Bản./.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu Hoạt động vận động tranh cử cho bầu cử Hạ viện Nhật Bản đã bắt đầu trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri nhằm tiếp tục triển khai chính sách kinh tế và an ninh của bà.