Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tối 4/2 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trao đổi về quan hệ song phương.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng trong một năm qua, hai bên duy trì trao đổi thông suốt, cuộc gặp thành công tại Busan (Hàn Quốc) đã góp phần định hướng và lèo lái quan hệ Trung-Mỹ, nhận được sự hoan nghênh của nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế.

Ông nhấn mạnh rất coi trọng quan hệ Trung-Mỹ, bày tỏ sẵn sàng trong năm mới tiếp tục cùng Tổng thống Trump dẫn dắt quan hệ song phương vượt qua khó khăn, tiến lên ổn định, thúc đẩy thực hiện thêm nhiều việc lớn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ mỗi bên đều có những quan tâm riêng, song Trung Quốc nhất quán quan điểm “nói là làm, đã hứa là thực hiện.”

Ông cho rằng nếu hai bên duy trì quan điểm bình đẳng, tôn trọng, cùng có lợi và đi cùng chiều hướng, có thể tìm ra giải pháp cho những quan tâm của nhau. Năm nay, Trung Quốc khởi động Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, trong khi Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc; hai nước cũng lần lượt đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC không chính thức và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Hai bên cần thực hiện nhận thức chung đã đạt được, tăng cường đối thoại, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, mở rộng hợp tác thực chất, từng bước tích lũy lòng tin, tìm ra con đường chung sống phù hợp, hướng tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng hàng đầu trên thế giới đồng thời khẳng định có mối quan hệ rất tốt và rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông cho biết dưới sự dẫn dắt của hai nhà lãnh đạo, hai nước đã có tương tác tích cực trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ song phương đạt tiến triển mới, coi trọng các quan tâm của Trung Quốc, sẵn sàng duy trì trao đổi với phía Bắc Kinh, giữ cho quan hệ Mỹ-Trung ổn định./.

