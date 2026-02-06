Nổ mỏ than trái phép tại Ấn Độ, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ nổ tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ, trong ngày 5/2.

Cảnh sát khu vực Vikash Kumar xác nhận các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 18 thợ mỏ tại hiện trường vụ nổ ở một khu vực hẻo lánh thuộc huyện East Jaintia Hills.

Một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi mỏ và chuyển đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ khi vụ việc xảy ra và nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Tại các khu vực Đông và Đông Bắc Ấn Độ, công nhân thường làm việc trong những mỏ than vô cùng nhỏ hẹp. Than đá thường được cho vào thùng và kéo lên mặt đất bằng hệ thống dây kéo. Trong một số trường hợp, thợ mỏ mang than lên bằng những giỏ đựng treo trên ván gỗ gắn dọc theo vách mỏ.

Phương thức khai thác này rất nguy hiểm và hầu như không có sự quản lý, trong khi thợ mỏ chỉ được trả mức lương khoảng 18-24 USD cho mỗi ca làm việc 10 giờ.

Thủ hiến bang Meghalaya, ông Conrad Sangma, cam kết chính quyền sẽ điều tra những người chịu trách nhiệm về vụ nổ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hình thức khai thác than trái phép.

Tai nạn tại các mỏ than trái phép xảy ra khá thường xuyên ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ. Năm 2018, ít nhất 15 thợ mỏ thiệt mạng khi bị mắc kẹt trong một mỏ than trái phép cũng ở bang Meghalaya./.

