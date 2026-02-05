Tòa án Mỹ tuyên án đối tượng âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump

Ngày 5/2, Tòa án Mỹ đã tuyên án tù chung thân đối với Ryan Routh với tội danh âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf ở bang Florida năm 2024, sau khi công tố viên liên bang khẳng định hành vi của bị cáo là “không thể chấp nhận được."

Thẩm phán Tòa án Liên bang Aileen Cannon công bố bản án đối với Ryan Routh tại phòng xử án ở Fort Pierce - nơi từng xảy ra hỗn loạn vào tháng 9 khi bị cáo tìm cách tự sát bằng dao ngay sau khi bồi thẩm đoàn tuyên có tội ở tất cả các cáo buộc.

Luật sư bào chữa Martin L. Roth lập luận rằng vào thời khắc quyết định, bị cáo đã không bóp cò súng. Tuy nhiên, Thẩm phán Cannon bác bỏ quan điểm này, viện dẫn tiền sử nhiều lần bị bắt giữ của Routh và nhận định âm mưu giết người là hành động có chủ ý, mang bản chất nguy hiểm và ác ý, đồng thời nhấn mạnh bị cáo không phải là người ôn hòa hay có nhân thân tốt.

Tòa tuyên phạt Routh án tù chung thân không có cơ hội ân xá, cộng thêm 7 năm tù vì tội danh liên quan đến vũ khí. Các mức án cho 3 tội danh khác được thi hành đồng thời.

Các công tố viên nhận định Routh không hề thể hiện sự hối lỗi, chưa từng gửi lời xin lỗi tới những người bị đe dọa, đồng thời cho rằng lối sống và hành vi của bị cáo cho thấy sự coi thường pháp luật.

Theo cáo trạng, Routh đã dành nhiều tuần lên kế hoạch sát hại Tổng thống Trump. Ngày 15/9/2024, khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đang chơi golf tại câu lạc bộ ở West Palm Beach, Routh đã chĩa súng trường từ sau bụi cây. Một đặc vụ phát hiện kịp thời và nổ súng trước, khiến Routh làm rơi vũ khí và bỏ chạy mà chưa kịp khai hỏa.

Sau đó, Routh bị kết tội âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống, sử dụng súng trong quá trình phạm tội, tấn công nhân viên liên bang, tàng trữ vũ khí khi đã có tiền án và sử dụng súng có số serie bị xóa.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã gửi lời cảm ơn các công tố viên khi bảo đảm Routh “sẽ không bao giờ được tự do trở lại," đồng thời nhấn mạnh vụ việc “không chỉ là một cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống Trump mà còn là đòn công kích trực diện vào hệ thống dân chủ của nước Mỹ."

Hồ sơ cho thấy Routh có nhiều tiền án, trong đó có tội tàng trữ tài sản đánh cắp, cùng lịch sử thể hiện thái độ thù địch với ông Trump trên mạng. Trong một cuốn sách tự xuất bản, ông ta thậm chí từng kêu gọi ám sát tổng thống./.

