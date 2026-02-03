SpaceX ngắt kết nối Starlink đối với UAV Nga

Nhật báo Wall Street Journal ngày 2/2 dẫn lời tỷ phú Elon Musk cho biết công ty SpaceX đã ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga “sử dụng trái phép” các thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ukraine kêu gọi hỗ trợ vô hiệu hóa công nghệ liên lạc mà nước này cho là đang trở thành công cụ nguy hiểm hỗ trợ những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận nhóm của ông đã liên hệ với SpaceX và đề xuất những biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái của Nga được trang bị kết nối Starlink hoạt động trên bầu trời các thành phố của Ukraine.

Theo Bộ Chuyển đổi số Ukraine, thiết bị bay không người lái được trang bị công nghệ kết nối Starlink khó bị đánh chặn hơn vì bay ở độ cao thấp, có khả năng kháng các hệ thống tác chiến điện tử và có thể được điều khiển theo thời gian thực từ khoảng cách xa.

Mặc dù Starlink không hoạt động tại Nga, song thị trường chợ đen dành cho các thiết bị đầu cuối đã xuất hiện, với những đầu mối trung gian vận chuyển chúng cho các lực lượng Nga.

Tình trạng này đã phần nào làm xói mòn lợi thế về thông tin liên lạc trên chiến trường mà quân đội Ukraine từng nắm giữ ở giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Một quân nhân Ukraine chuyên về tác chiến điện tử tiết lộ công nghệ Starlink trên thiết bị bay không người lái Nga đã giúp chúng tránh bị phát hiện và mở rộng tầm hoạt động gần tiền tuyến vào cuối tháng 1.

Tình trạng này có nguy cơ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lực lượng Ukraine, nếu phía Nga nhân rộng phạm vi sử dụng./.

