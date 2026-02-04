Ông Trump ký gói ngân sách 1200 tỷ USD chấm dứt đóng cửa chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/2 đã ký ban hành một gói tài trợ ngân sách quy mô lớn trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa ngắn bắt đầu từ 31/1.

Gói dự luật đã được Hạ viện thông qua vào đầu ngày 3/2 với tỷ lệ phiếu 217-214 sau khi được Thượng viện thông qua vào tuần trước.

Văn bản luật sẽ bảo đảm nguồn tài trợ trọn năm cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, với ngoại lệ duy nhất là Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Cơ quan này chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần do đảng Dân chủ yêu cầu có thay đổi sau khi các nhân viên liên bang phụ trách di trú bắn chết hai công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis.

Việc thông qua gói luật đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tranh cãi về ngân sách, khép lại quá trình làm việc của Quốc hội Mỹ đối với 11 dự luật phân bổ ngân sách thường niên nhằm tài trợ cho các cơ quan và chương trình của chính phủ, nhưng đồng thời lại mở ra một cuộc đối đầu mới.

Biện pháp này mở ra một khoảng thời gian 10 ngày căng thẳng để Quốc hội đàm phán một thỏa thuận tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa, trong bối cảnh phe Dân chủ yêu cầu cải cách nhằm kiềm chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhanh chóng cảnh báo rằng đảng Dân chủ sẽ không ủng hộ bất kỳ biện pháp tài trợ tạm thời nào tiếp theo cho Bộ An ninh Nội địa nếu không có những thay đổi đáng kể trong hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư.

Điều này làm dấy lên nguy cơ bộ này và các cơ quan trực thuộc có thể lại phải đối mặt với tình trạng đóng cửa.

Thời hạn mới để nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa hết hiệu lực là ngày 13/2. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cho biết ông kỳ vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trước thời hạn./.

