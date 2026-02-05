Miền Đông Cuba mất điện diện rộng, nhiều tỉnh chìm trong bóng tối

Tối 4/2 theo giờ địa phương, một sự cố mất điện lưới ở miền Đông Cuba đã khiến toàn bộ 3 tỉnh của nước này chìm trong bóng tối, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.

Thông báo trên mạng xã hội của Liên minh Điện lực Cuba (UNE) cho biết các tỉnh Granma, Santiago de Cuba và Guantanamo đã bị cắt điện "hoàn toàn," trong khi tỉnh Holguin cũng bị ảnh hưởng một phần.

Thành phố lớn thứ hai của Cuba là Santiago de Cuba - nơi sinh sống của hơn 400.000 người - cũng trong diện bị ảnh hưởng.

Theo cơ quan này, nguyên nhân do sự cố tại một trạm biến áp ở tỉnh Holguin gây mất kết nối hệ thống điện, ảnh hưởng đến 4 tỉnh. Người dân cho biết tình trạng mất điện bắt đầu vào khoảng 17h theo giờ địa phương (tức 5h sáng 5/2 theo giờ Việt Nam).

Sau 6 thập kỷ bị Mỹ cấm vận, hệ thống điện của Cuba ngày càng xuống cấp và đang trong tình trạng hỗn loạn, liên tục xảy ra các sự cố mất điện trên diện rộng và kéo dài.

Tình hình càng tồi tệ hơn khi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba./.

Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận đối với Cuba Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, trong nhiều thập kỷ qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Cuba.