Đức bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ phá hoại tàu chiến tại cảng Hamburg

Ngày 3/2, cơ quan chức năng Đức đã bắt giữ 2 nghi phạm, với cáo buộc tham gia phá hoại các tàu hộ tống của Quân đội Liên bang tại cảng Hamburg.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa an ninh đối với lực lượng vũ trang Đức.

Theo thông báo của Viện Công tố Hamburg, 2 nghi phạm gồm 1 công dân Romania 37 tuổi và 1 công dân Hy Lạp 54 tuổi, đã bị bắt giữ tại Hamburg và một ngôi làng ở Hy Lạp.

Cả 2 nghi phạm bị cáo buộc thực hiện hành vi phá hoại đối với tàu hộ tống Köln, vốn được đóng để bàn giao cho Hải quân Đức.

Theo cơ quan điều tra Đức, trong thời gian làm việc tại cảng Hamburg năm ngoái, các nghi phạm đã thực hiện nhiều hành động phá hoại đối với một số tàu hộ tống đang nằm trong xưởng đóng tàu.

Nguy hiểm nhất là hành động đưa hơn 20kg cát công nghiệp vào động cơ tàu, làm thủng hệ thống cấp nước ngọt, tháo nắp các bồn nhiên liệu và vô hiệu hóa các công tắc an toàn của hệ thống điện tử trên tàu.

Viện Công tố cho biết nếu không phát hiện kịp thời, những hành động phá hoại này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến, hoặc ít nhất làm trì hoãn việc triển khai, qua đó đe dọa trực tiếp đến an ninh của Đức và khả năng tác chiến của lực lượng hải quân.

Trong khuôn khổ điều tra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm tại Đức, Romania và Hy Lạp, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp châu Âu (Eurojust), Cảnh sát hình sự Hamburg và các cơ quan thực thi pháp luật tại Romania và Hy Lạp.

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục và cơ quan chức năng Đức không loại trừ khả năng có người đứng sau chỉ đạo các hành vi phá hoại này.

Liên quan đến bối cảnh an ninh, các cơ quan tình báo Đức gần đây liên tục cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động gián điệp và phá hoại.

Trong báo cáo thường niên công bố vào tháng 12/2025, Cơ quan Tình báo Quân sự Đức (MAD) cho biết các hoạt động này đang "hiện diện mạnh mẽ hơn bao giờ hết," đồng thời nhận định Quân đội Liên bang là một trong những mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.

Vụ việc này cũng gợi nhớ đến các sự cố trước đó liên quan đến tàu hộ tống Emden, từng bị phát hiện có dấu hiệu phá hoại trong quá trình đóng tại xưởng Blohm+Voss.

Cơ quan quản lý xưởng đóng tàu này, thuộc bộ phận quân sự NVL của Tập đoàn đóng tàu Lürssen, cho biết đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh, bao gồm kiểm soát ra vào bằng hệ thống điện tử.

Các tàu Köln và Emden là một phần trong nhóm 5 tàu hộ tống lớp K130 mới mà Đức đặt hàng từ năm 2017, với tổng trị giá khoảng 2 tỷ euro. Đây là loại tàu dài 89 mét, có khả năng cơ động cao, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ tại vùng biển ven bờ và các vùng biển khép kín như Biển Baltic, hiện đang được Hải đội tàu hộ tống số 1 đóng quân tại Hohe Düne, thành phố Rostock.



Trong bối cảnh an ninh gia tăng, Đức cùng các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang trong tình trạng báo động cao về các hoạt động gián điệp, giám sát bằng thiết bị bay không người lái và phá hoại.

Tuần trước, Quốc hội Đức đã thông qua một đạo luật mới nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này khỏi những hành vi phá hoại, cũng như tai nạn và thiên tai./.

