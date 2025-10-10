Đức điều tra 17 sỹ quan cảnh sát bị cáo buộc bạo lực và bao che tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sáng 10/10, tại thành phố Frankfurt am Main thuộc bang Hessen, cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở cảnh sát và nhà riêng của nhiều nhân viên trong ngành.

Vụ việc liên quan đến hành vi gây thương tích và bao che tội phạm trong lúc thi hành công vụ của 17 sỹ quan cảnh sát.

Theo thông báo của Viện Công tố Frankfurt am Main và Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Hessen (LKA), những sỹ quan này bị tình nghi phạm các tội gây thương tích, bao che tội phạm và truy tố người vô tội.

Tổng cộng có 4 trụ sở cảnh sát và 21 căn hộ đã bị khám xét.

Những sỹ quan cảnh sát này gồm 5 nữ và 12 nam, đều thuộc Đồn cảnh sát số 1 của thành phố Frankfurt am Main, làm việc trong các bộ phận tuần tra và chỉ huy.

Họ bị cáo buộc đã gây thương tích cho 6 người đàn ông trong quá trình bắt giữ những người này từ tháng Hai đến cuối tháng Tư năm nay, dung túng cho các hành vi vi phạm nói trên và che giấu sự việc.

Thông tin ban đầu cho thấy một số sỹ quan đã tùy tiện mở các cuộc điều tra đối với 5 người với cáo buộc chống người thi hành công vụ hoặc tấn công cảnh sát nhằm hợp thức hóa việc sử dụng bạo lực.

Nhiều điện thoại di động và thiết bị lưu trữ dữ liệu liên quan đến các vụ việc trên đã bị thu giữ và đang được phân tích.

Đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy động cơ cực đoan từ phía các sỹ quan cảnh sát này.

Trước đây, Đồn cảnh sát số 1 của thành phố Frankfurt am Main cũng từng gây chú ý khi có một nam và một nữ sỹ quan bị tiến hành điều tra. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã bị đình chỉ vào cuối năm 2023./.

Đức: Tân thị trưởng Herdecke nguy kịch do bị tấn công tại nhà riêng Bà Iris Stalzer, tân thị trưởng Herdecke, Đức, bị phát hiện với nhiều vết đâm nguy hiểm đến tính mạng, gây chấn động chính trường, vụ việc đang được cảnh sát khẩn trương điều tra.