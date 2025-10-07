Đức: Tân thị trưởng Herdecke nguy kịch do bị tấn công tại nhà riêng

Truyền thông Đức đưa tin một tân thị trưởng ở miền Tây nước này đã được phát hiện bị thương với nhiều vết đâm nguy hiểm đến tính mạng.

Theo báo Bild, nạn nhân là bà Iris Stalzer, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội và là người vừa được bầu làm thị trưởng của thị trấn Herdecke, thuộc vùng Ruhr, cách đây một tuần.

Bà được con trai phát hiện có nhiều vết đâm và hiện chưa rõ thủ phạm.

Bà Stalzer có nhiều năm hoạt động chính trị tại Herdecke, một thị trấn cổ kính với khoảng 20.000 dân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ quan ngại về vụ việc và yêu cầu nhanh chóng điều tra.

Vụ tấn công xảy ra sau chiến dịch vận động tranh cử đầy căng thẳng. Vụ việc cũng gợi nhớ đến vụ sát hại ông Walter Luebcke năm 2019, một người đứng đầu chính quyền địa phương thuộc đảng bảo thủ và là người ủng hộ chính sách tị nạn của Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel.

Ông Luebcke bị một nhà hoạt động cực hữu bắn chết ngay tại nhà riêng./.

