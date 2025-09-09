Đức: Hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp ở Berlin bị mất điện, nghi do phóng hỏa chính trị

Thế giới

Vụ cháy hai cột truyền tải điện ở quận Johannisthal rạng sáng 9/9 khiến hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp tại Berlin bị mất điện, cảnh sát đang điều tra theo hướng phóng hỏa có động cơ chính trị.

Một biển báo ở lối vào một siêu thị có nội dung "Cắt điện đóng cửa" tại Berlin, ngày 9/9. (Nguồn: DPA/AP)
Cảnh sát Berlin (Đức) ngày 9/9 cho biết vào khoảng 3h00 sáng cùng ngày (tức 8h00 sáng theo giờ Việt Nam) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn gây mất điện trên diện rộng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra theo hướng phóng hỏa có chủ đích và có khả năng liên quan đến "động cơ chính trị."

Theo các thông tin ban đầu, 2 cột truyền tải điện ở phía Đông Nam Berlin đã bị bốc cháy, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp ở thủ đô bị mất điện.

Người phát ngôn của cảnh sát cho hay hỏa hoạn bùng phát tại quận Johannisthal, ảnh hưởng đến 43.000 hộ gia đình và 3.000 doanh nghiệp.

Nhiều trường học, nhà trẻ cũng bị ảnh hưởng, trong khi hệ thống đèn giao thông và các tuyến xe điện ngừng hoạt động. Lực lượng cứu hỏa thậm chí còn phải sơ tán một số bệnh nhân từ viện dưỡng lão đến bệnh viện gần đó.

Đến trưa cùng ngày tại Đức, tầm 5h00 chiều theo giờ Việt Nam, đã có 15.000 khách hàng được khôi phục cung cấp điện.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng phá hoại và không loại trừ khả năng có “động cơ chính trị"./.

