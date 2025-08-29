Số người thất nghiệp tại Đức lên mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ

Lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, số người thất nghiệp tại Đức đã vượt quá 3 triệu người vào tháng 8/2025.

Đây là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế hàng đầu châu Âu vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn và trải qua 2 năm tăng trưởng âm liên tiếp.

Số liệu thống kê của Cơ quan việc làm liên bang cho thấy số người thất nghiệp trong tháng này đã tăng 46.000 người so với tháng trước, lên 3,025 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 2/2015.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước cũng đã tăng từ 6,3% trong tháng 7 lên 6,4% trong tháng 8.

Bà Andrea Nahles, người đứng đầu Cơ quan việc làm liên bang, cho rằng dữ liệu này phản ánh sự yếu kém của các nhà sản xuất Đức.

Giới phân tích cũng nhận định do chi phí năng lượng cao và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ Trung Quốc, các nhà sản xuất Đức đã gặp khó khăn ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chính sách thuế quan mới.

Theo báo cáo, do công ty tư vấn EY công bố ngày 26/8, hơn 110.000 việc làm đã bị mất trong ngành công nghiệp Đức chỉ riêng trong năm qua, trong đó khoảng 50.000 việc làm thuộc ngành công nghiệp ôtô.

Những con số này càng gây áp lực đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người đã đặt việc khôi phục nền kinh tế vốn đã suy giảm trong 2 năm qua lên hàng đầu.

Ông Thilo Brodtman, người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất máy móc VDMA, cho rằng những con số này là lời cảnh tỉnh cho các chính trị gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm chi phí, nới lỏng các quy định cứng nhắc.

Đề cập đến kế hoạch chi hàng trăm tỷ USD cho cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trong những năm tới, Bộ trưởng Lao động Baerbel Bas cho biết chính phủ "đứng về phía người lao động và ngành công nghiệp."

Bà Baerbel Bas nói: “An ninh và các ưu đãi mạnh mẽ cho đầu tư, việc làm là cần thiết để tạo ra tăng trưởng kinh tế trở lại, cũng như tạo động lực cho thị trường lao động"./.

