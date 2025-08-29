Tình trạng buôn bán người tại Đức năm 2024 cao nhất hơn 20 năm qua

Ngày 28/8, Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết trong năm 2024, cơ quan này đã hoàn tất 576 cuộc điều tra liên quan buôn người, tăng 13% so với 2023 và là mức cao nhất kể từ khi thống kê được thực hiện năm 2000.

Hơn 50% số vụ (364) liên quan đến bóc lột tình dục, con số cao nhất trong một thập kỷ.

BKA cảnh báo xu hướng bóc lột ngày càng phổ biến tại nhà riêng - môi trường khó giám sát, nên số tội phạm thực tế còn lớn hơn nhiều. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ vị thành niên, đến từ nhiều nước châu Âu, ngoài ra còn có sự gia tăng từ Trung Quốc và Colombia.

Các đối tượng thường dùng thủ đoạn “kết bạn trực tuyến” để lôi kéo, tạo sự phụ thuộc rồi cưỡng bức mại dâm, với bạo lực tâm lý và thể xác ngày càng tăng. Hơn 200 vụ liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp bị rao bán trên mạng.

Ngoài ra, bóc lột lao động cũng gia tăng, gắn với các công ty môi giới việc làm tạm thời, chủ yếu liên quan đến lao động từ các nước Đông Âu và Đông Nam Á.

BKA cho rằng việc thiếu cơ chế bảo vệ trên các nền tảng trực tuyến góp phần khiến tình trạng này trầm trọng hơn.

Nhiều nạn nhân không dám báo chính quyền vì sợ hãi hoặc thiếu hiểu biết pháp lý, dẫn tới “con số ẩn” còn rất cao./.

