Đức: Bang Bayern thông qua luật cho phép cảnh sát bắn hạ UAV xâm nhập

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sau hàng loạt sự cố sân bay Munich (München) phải tạm ngừng hoạt động do báo động thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập, chính quyền bang Bayern đã nhanh chóng có phản ứng mạnh mẽ.

Một đạo luật mới vừa được thông qua, cho phép cảnh sát được quyền phòng thủ và vô hiệu hóa UAV trong trường hợp cần thiết.

Phát biểu sau cuộc họp tại Munich, Thủ hiến bang Bayern Markus Söder nhấn mạnh: “Phải bắn hạ các UAV xâm nhập, chứ không thể chỉ đứng nhìn. Bảo vệ người dân và lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu.”

Ông cho biết đạo luật mới sẽ giúp cảnh sát được trang bị đầy đủ cả về pháp lý lẫn kỹ thuật để đối phó với các thiết bị bay hoạt động trái phép.

Trước đây, việc bắn hạ UAV là vấn đề nhạy cảm về pháp lý và khó khả thi về mặt kỹ thuật do lực lượng cảnh sát thiếu phương tiện phù hợp. Thông qua luật mới, cảnh sát sẽ được trang bị đầy đủ cả về mặt pháp lý lẫn kỹ thuật để đối phó với UAV hoạt động trái phép.

Theo Luật Nhiệm vụ của Cảnh sát mở rộng, khi phát hiện UAV, cảnh sát sẽ có quyền xác minh nhanh tính hợp pháp của chuyến bay.

Nếu xác định là nguy hiểm, lực lượng chức năng có thể vô hiệu hóa bằng các biện pháp như tiếp quản điều khiển từ xa, thu giữ bằng lưới hoặc thiết bị chuyên dụng, gây nhiễu tín hiệu hoặc vô hiệu hóa động cơ.

Trong trường hợp các biện pháp này không hiệu quả, cảnh sát được phép sử dụng biện pháp cuối cùng là bắn hạ. Ông Söder nói thêm: “Chúng ta cũng cần phải trang bị vũ khí cho chính UAV của mình.”

Cùng với đó, nội các bang Bayern đã phê duyệt việc thành lập Trung tâm năng lực và phòng thủ UAV của cảnh sát bang, đặt tại thành phố Erding, gần sân bay Munich.

Trung tâm này sẽ phối hợp với quân đội Đức và các công ty công nghệ trong bang để phát triển các giải pháp phòng thủ hiện đại.

Về phía liên bang, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết Chính phủ Đức sẽ tăng cường năng lực phòng thủ UAV trên toàn quốc, trong đó có kế hoạch thành lập một trung tâm phòng thủ chung quy tụ Cảnh sát Liên bang, Hải quan, Cơ quan Hình sự Liên bang (BKA) và các cơ quan an ninh của các bang.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng Đức liên tiếp phát hiện UAV xâm nhập không phận sân bay Munich, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Một UAV cũng được ghi nhận hoạt động trên khu vực doanh trại quân đội gần sân bay này./.

