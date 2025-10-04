Bỉ điều tra vụ UAV xuất hiện gần căn cứ quân sự

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi ghi nhận nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện trên bầu trời căn cứ quân sự Elsenborn, gần biên giới Đức, trong đêm 2/10.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết số lượng UAV cụ thể chưa được xác định đã bay qua căn cứ Elsenborn rồi hướng về lãnh thổ Đức, đồng thời khẳng định đây là “sự cố đầu tiên thuộc loại này” mà nước này phải đối mặt.

Kênh VRT của Bỉ đưa tin có khoảng 15 UAV đã được phát hiện tại khu vực này.

Cùng ngày, tại Cộng hòa Séc, cảnh sát đã áp dụng các biện pháp tăng cường tại sân bay Vaclav Havel ở thủ đô Praha, sau khi nhận được thông tin ẩn danh về việc UAV đang đến gần.

Thông báo của cảnh sát cho biết cảnh sát đang phối hợp với quân đội tăng cường an ninh tại sân bay Vaclav Havel. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Séc tiến hành bầu cử Hạ viện trong ngày 3-4/10.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết nước này đang có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ chống lại "UAV mini," sau khi một số nước châu Âu gần đây báo cáo về các vụ UAV xâm nhập không phận.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, thông báo của quân đội Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Việc triển khai những biện pháp hiệu quả chống lại UAV mini của đối phương là điều cần thiết. Bước tiếp theo là lựa chọn hệ thống để triển khai trong tương lai gần.”

Người phát ngôn quân đội Thụy Sĩ, bà Delphine Schwab-Allemand cho biết nước này chứng kiến sự gia tăng loại sự cố liên quan đến UAV kể từ năm ngoái, song hiện chưa có phương tiện bảo vệ và phòng thủ chống lại UAV mini và cỡ nhỏ.

Các vụ việc liên quan tới UAV tại Đức cũng đang làm dấy lên cuộc tranh luận về năng lực quân sự của quân đội nước này. Chủ tịch đảng đoàn nghị sĩ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội, ông Jens Spahn nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng nhanh chóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn ngày 3/10, ông Spahn cho biết: “Thay vì dùng tiêm kích bắn hạ UAV, cần một hệ sinh thái công nghệ tích hợp, linh hoạt, có thể phản ứng ngay lập tức.”

Ông kêu gọi nhanh chóng xây dựng một hệ thống phòng thủ chống UAV hoạt động hiệu quả và “phải làm ngay bây giờ, chứ không phải sau 5 năm.”

Phát biểu của ông Spahn được đưa ra sau khi sân bay Munich phải tạm ngừng hoạt động 2 ngày liền do có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của các UAV quanh khu vực sân bay.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cũng thừa nhận nguy cơ an ninh gia tăng tại Đức sau hàng loạt vụ UAV bay qua bang Schleswig-Holstein và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông cho biết chính phủ sẽ thành lập một trung tâm phòng thủ UAV mới để đối phó với tình hình./.

Đức: Sân bay Munich tạm ngừng hoạt động do phát hiện UAV Cảnh sát cho biết nhiều người dân nhìn thấy thiết bị bay không người lái (UAV) quanh sân bay vào lúc 19h30 GMT và một giờ sau đó, khiến cả hai đường băng bị đóng trong một giờ.