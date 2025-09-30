Ukraine cử nhóm chuyên gia tác chiến chống UAV tới Đan Mạch

AFP đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 tuyên bố Kiev đã cử một nhóm chuyên gia tác chiến chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Đan Mạch để tham gia tập trận, trong bối cảnh Copenhaghen chuẩn bị đăng cai hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo châu Âu và Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu, giữa lúc liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm không phận nghi do Nga thực hiện.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng ngày thông báo binh sỹ nước này cũng sẽ tới Đan Mạch để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các hội nghị sắp diễn ra.

Các vụ xuất hiện UAV bí ẩn trên bầu trời Đan Mạch từ ngày 22/9 đã buộc nhiều sân bay phải đóng cửa, làm dấy lên lo ngại về an ninh trước thềm hội nghị.

Moskva bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ việc này.

Trước đó, còn có vụ xâm nhập quy mô lớn bằng UAV vào Ba Lan và máy bay tiêm kích tiến vào không phận Estonia.

Ông Zelensky viết trên mạng xã hội: “Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ tại Đan Mạch để chia sẻ kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV,” đồng thời cho biết nhóm này sẽ tham gia tập trận chung với các đồng minh.

Tổng thống Zelensky khẳng định: “Kinh nghiệm của Ukraine hiện nay là phù hợp nhất ở châu Âu. Chính chuyên môn, các chuyên gia và công nghệ của chúng tôi có thể trở thành yếu tố then chốt cho ‘Bức tường UAV’ tương lai của châu Âu - một dự án quy mô lớn nhằm bảo đảm an ninh trên bầu trời.”

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp tại Copenhaghen ngày 1/10, với chủ đề chính là “các vụ vi phạm không phận gần đây của Nga tại một số nước thành viên EU.”

Nhiều quốc gia châu Âu khác, trong đó có Pháp, cũng tham gia hỗ trợ an ninh cho sự kiện này./.

