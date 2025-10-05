Đức bắt giữ một người Croatia điều khiển UAV gần sân bay

Truyền thông Đức ngày 4/10 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Croatia vì điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) gần sân bay Frankfurt am Main, sân bay lớn nhất nước Đức ở cách trung tâm thành phố Frankfurt khoảng 12km về phía Tây Nam.

Tờ Bild cho biết, sáng 3/10 theo giờ địa phương, hệ thống phát hiện UAV của Cảnh sát Liên bang Đức đã phát hiện một UAV ở khu vực cách sân bay Frankfurt am Main khoảng 700m về phía Tây.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một người Croatia 41 tuổi đang điều khiển chiếc UAV này và mở ngay một cuộc điều tra sau đó.

Ngoài ra, cảnh sát Đức cũng đang điều tra các UAV khác xuất hiện tại sân bay Munich vào sáng sớm 4/10 theo giờ địa phương nhưng chưa tìm thấy người điều khiển.

Hiện tượng các UAV xuất hiện gần hoặc tại các sân bay đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của các sân bay Đức.

Tối 2/10 theo giờ địa phương, Cơ quan Kiểm soát Không lưu Đức đã phải hạn chế các chuyến bay và sau đó tạm dừng mọi hoạt động ở sân bay Munich do có UAV xâm nhập.

Theo tờ Bild, các UAV xuất hiện ở sân bay Munich cũng đã bay qua Trung tâm đổi mới của quân đội Đức gần thành phố Erding, cách sân bay hơn 10km.

Đây là trung tâm được quân đội sử dụng để thử nghiệm các máy bay không người lái thế hệ mới.

Các vụ việc liên quan tới UAV tại Đức đang làm dấy lên các cuộc tranh luận về năng lực quân sự của quân đội nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt thừa nhận nguy cơ về an ninh đang gia tăng tại Đức sau hàng loạt vụ UAV bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông cho biết chính phủ sẽ thành lập một Trung tâm phòng thủ UAV mới để đối phó với tình hình./.

Bỉ điều tra vụ UAV xuất hiện gần căn cứ quân sự Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết số lượng UAV chưa được xác định đã bay qua căn cứ Elsenborn rồi hướng về lãnh thổ Đức, đồng thời khẳng định đây là “sự cố đầu tiên thuộc loại này” mà nước này phải đối mặt.