Cảnh sát Đức cảnh báo an ninh do nhiều nghị sỹ nhận được USB lạ

Các nghị sỹ thuộc nhiều đảng tại Quốc hội Đức đã nhận được USB đáng ngờ gửi qua đường bưu điện.

Cảnh sát đã gửi thông báo tới các nghị sỹ về những chiếc USB này, đồng thời cảnh báo không được kết nối chúng với bất kỳ thiết bị nào.

Ngày 14/11, cơ quan cảnh sát chuyên trách bảo vệ Quốc hội Đức đã gửi thư điện tử thông báo khẩn cấp tới các nghị sỹ, cảnh báo không được cắm những chiếc USB này vào máy tính, đồng thời yêu cầu gửi chúng cho cảnh sát theo đúng quy trình.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số 630 nghị sỹ của Quốc hội Đức đã nhận được phong bì đáng ngờ và nội dung chứa trong những chiếc USB này là gì.

Người phát ngôn của nhóm nghị sỹ Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) tại Quốc hội Đức cho biết: "Nhiều nghị sỹ của CDU đã nhận được chiếc USB này. Chúng tôi không rõ liệu có ai đã cắm chúng vào các thiết bị hay chưa. Các nghị sỹ thông báo cho tôi rằng họ đã tiêu hủy chiếc USB sau khi nhận được hoặc chuyển lại cho cảnh sát theo đúng hướng dẫn."

Người phát ngôn đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) xác nhận rằng nhiều nghị sỹ AfD cũng đã nhận được những chiếc USB đáng ngờ.

Quan chức an ninh của nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bà Marja-Lisa Völlers, chia sẻ: "Chắc chắn là chúng tôi rất lo ngại về sự việc này. Tất cả các nghị sỹ và nhân viên tại Quốc hội đã được thông báo và nâng cao cảnh giác. Mọi thông tin sẽ được làm rõ thông qua cuộc điều tra do Ban Quản lý Quốc hội tiến hành."

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Đức đang đối mặt với nguy cơ ngày càng cao sự can thiệp từ bên ngoài vào hoạt động lập pháp. Việc cảnh sát nhanh chóng phát cảnh báo khẩn cho thấy họ coi đây là nguy cơ tấn công mạng có chủ đích, có thể nhằm xâm nhập hệ thống nội bộ, đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc.

Sự cố này làm tăng thêm áp lực buộc Chính phủ và Quốc hội Đức phải thắt chặt an ninh kỹ thuật số, nâng cấp quy trình kiểm soát thư tín và tăng cường đào tạo nhận thức an ninh cho các nghị sỹ./.

Cơ quan Cảnh sát châu Âu truy nã trùm mạng lưới mã độc tống tiền Đối tượng Volodymyr Tymoshchuk, 28 tuổi, bị cáo buộc tham gia triển khai mã độc tống tiền mang tên "Lockergoga," gây gián đoạn hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp.