Cơ quan Cảnh sát châu Âu truy nã trùm mạng lưới mã độc tống tiền

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết một công dân Ukraine đã bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới tội phạm triển khai mã độc tống tiền "Lockergoga," gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Europol đã chính thức đưa đối tượng này vào danh sách truy nã của Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, đối tượng Volodymyr Tymoshchuk, 28 tuổi, bị cáo buộc tham gia triển khai mã độc tống tiền mang tên "Lockergoga," gây gián đoạn hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp, buộc nhiều đơn vị phải trả tiền chuộc để khôi phục dữ liệu.

Theo Europol, nhóm tội phạm do Tymoshchuk cầm đầu đã gây ra tổng thiệt hại hơn 18 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Trong thông cáo báo chí, Europol nhấn mạnh đối tượng Tymoshchuk đang bị nhiều quốc gia truy nã. Mục tiêu bắt giữ đối tượng này là ưu tiên hàng đầu của lực lượng thực thi pháp luật quốc tế.

Việc xác định thành công danh tính của Tymoshchuk là kết quả của một cuộc điều tra quốc tế phức tạp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra đến từ nhiều nước, trong đó có Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Sĩ, Ukraine, Anh và Mỹ.

Lực lượng chức năng đã xác định rõ cấu trúc tổ chức của mạng lưới tội phạm này, nhận diện các đối tượng ở mọi cấp độ, từ nhóm phát triển mã độc, chuyên gia xâm nhập hệ thống cho đến các đối tượng chuyên rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn lợi bất chính.

Bên cạnh đó, Europol cho biết một số thành viên trong mạng lưới tội phạm đã bị bắt giữ tại Ukraine.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo treo thưởng tới 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích giúp bắt giữ đối tượng Tymoshchuk./.

