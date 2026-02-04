Nigeria: Tấn công đẫm máu vào một ngôi làng khiến 162 người thiệt mạng

Theo thông tin cập nhật từ một quan chức của Hội Chữ thập Đỏ, cuộc tấn công đẫm máu tại làng Woro, bang Kwara, miền trung Tây Nigeria vào tối 3/2 đã khiến ít nhất 162 người thiệt mạng.

Đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Nigeria trong những tháng gần đây.

Ông Babaomo Ayodeji, Thư ký Hội Chữ thập Đỏ tại bang Kwara, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người sống sót.

Trước đó, một nghị sỹ địa phương, ông Sa'idu Baba Ahmed, cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 35-40 thi thể trong vụ tấn công đêm 3/2.

Cảnh sát địa phương và chính quyền bang Kwara xác nhận vụ tấn công, nhưng chưa công bố con số thương vong cụ thể. Chính quyền bang đã lên án vụ tấn công này sau những chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra tại khu vực.

Cuộc tấn công xảy ra ngay sau khi quân đội Nigeria tiến hành các chiến dịch quân sự tại khu vực này nhằm đối phó với các "yếu tố khủng bố."

Nhiều địa phương của Nigeria đang đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm vũ trang, những kẻ cướp bóc các làng mạc và bắt cóc tống tiền.

Ngoài ra, tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng và các tay súng Hồi giáo cũng diễn ra ác liệt ở phía Đông Bắc và Tây Bắc đất nước.

Để đối phó với tình trạng bất ổn, quân đội Nigeria đã tăng cường các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm khủng bố và băng nhóm vũ trang.

Vào cuối tháng 1, quân đội đã tuyên bố đã tiêu diệt 150 tay súng trong chiến dịch quân sự tại Kwara và phá hủy các trại tạm trú của các nhóm khủng bố./.

Nigeria: Tấn công đồn cảnh sát và nhà thờ, nhiều người bị bắt cóc Các tay súng rạng sáng 1/2 đã tấn công một đồn cảnh sát và một nhà thờ tại khu vực Agwara, miền Trung Nigeria, phóng hỏa cơ sở hạ tầng và bắt cóc khoảng 5 người trước khi rút khỏi hiện trường.