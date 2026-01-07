Nga giúp Cộng hòa Trung Phi vượt qua lệnh cấm vận vũ khí

Theo TASS, Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Trung Phi (CAR) Faustin-Archange Touadera đã gửi lời cảm ơn Nga về sự hợp tác và coi mối quan hệ quân sự-kỹ thuật song phương có ý nghĩa chiến lược, đồng thời bày tỏ mong muốn mở trung tâm huấn luyện vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) chung với Moskva.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Tổng thống Touadera chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn Liên bang Nga... Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi còn bao gồm đào tạo nhân sự nói chung, cũng như đào tạo lực lượng quốc phòng và an ninh. Năm 2018, Nga đã cung cấp cho chúng tôi hơn 2.000 đơn vị vũ khí hạng nhẹ… Hợp tác quân sự-kỹ thuật của chúng tôi mang tính chiến lược và đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc vượt qua vấn đề cấm vận vũ khí.”

Bên cạnh đó, Tổng thống Touadera lưu ý UAV, hoặc thậm chí thiết lập dây chuyền sản xuất UAV, là cần thiết để bảo vệ Cộng hòa Trung Phi khỏi các mối đe dọa hiện hữu. Theo ông, việc hợp tác với Nga mở trung tâm đào tạo lực lượng điều khiển UAV ở CAR “là mong muốn chân thành của chúng tôi.”

Trước đó, Đại sứ Nga tại CAR Alexander Bikantov đánh giá quân đội Cộng hòa Trung Phi được trang bị tốt và không ngừng phát triển với sự hỗ trợ của Moskva - đối tác quân sự-kỹ thuật chủ chốt của Bangui.

Đại sứ Bikantov nhận định triển vọng hợp tác giữa Nga và CAR trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật là rất lớn.

Moskva là đối tác chính của Bangui trong lĩnh vực này và hỗ trợ quốc gia châu Phi xây dựng lực lượng vũ trang, cũng như biến lực lượng này thành một đội quân hiện đại, tinh gọn và tự cường./.

Ông Faustin-Archange Touadera tái đắc cử Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Ông Touadera giành chiến thắng với 76,15% số phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử, đánh dấu bước tiến lớn trong hòa bình và ổn định chính trị tại Cộng hòa Trung Phi.