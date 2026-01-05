Tòa án Tối cao Guinea xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

Tòa án Tối cao Guinea ngày 4/1 đã xác nhận kết quả bầu cử tổng thống, theo đó ông Mamady Doumbouya giành chiến thắng với 86,72% số phiếu bầu.

Kết quả này trùng khớp với số liệu sơ bộ công bố trước đó, sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 28/12/2025.

Theo tuyên bố của Chủ tịch Tòa án Tối cao Fode Bangoura, ông Doumbouya, tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, chính thức đắc cử Tổng thống Cộng hòa Guinea với nhiệm kỳ 7 năm. Ứng cử viên về thứ hai là Abdoulaye Yero Balde giành 6,59% số phiếu và đã rút đơn khiếu nại kết quả bầu cử.

Phát biểu sau khi kết quả được xác nhận, ông Doumbouya kêu gọi xây dựng một Guinea có “chủ quyền chính trị và kinh tế” và “thịnh vượng chung.”

Cuộc bầu cử tổng thống đánh dấu giai đoạn then chốt trong tiến trình chuyển tiếp từ chính quyền quân sự sang quản trị dân sự ở Guinea. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi quân đội tiếp quản quyền lực vào năm 2021, chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị liên quan đến việc theo đuổi nhiệm kỳ thứ ba gây tranh cãi của cựu Tổng thống Alpha Condé.

Cuộc bầu cử diễn ra sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp hồi tháng 9/2025, mở đường cho việc khôi phục chế độ dân sự, cho phép các thành viên chính quyền chuyển tiếp tham gia tranh cử và kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 5 lên 7 năm.

Các nhà phân tích nhận định thách thức lớn của Guinea sẽ là giai đoạn hậu bầu cử, khi cần bảo đảm ổn định lâu dài thông qua cải cách quản trị, tăng cường trách nhiệm giải trình và thúc đẩy bao trùm kinh tế-xã hội./.

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.