Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Ngày 31/12, Cơ quan bầu cử Guinea công bố kết quả sơ bộ cho thấy lãnh đạo chính quyền quân sự Guinea Mamady Doumbouya đã đắc cử Tổng thống sau khi giành được 86,72% số phiếu bầu ngay trong vòng đầu tiên.

Đây là cuộc bầu cử thiếu vắng sự tham gia của các nhà lãnh đạo phe đối lập chủ chốt.

Theo người đứng đầu cơ quan bầu cử Djenabou Toure, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80,95%. Tòa án Tối cao có 8 ngày để xác nhận kết quả trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào.

Nếu được xác nhận đắc cử, ông Doumbouya sẽ đảm nhận nhiệm kỳ 7 năm.

Cuộc bầu cử tổng thống đánh dấu giai đoạn then chốt trong tiến trình chuyển tiếp từ chính quyền quân sự sang quản trị dân sự ở Guinea.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi quân đội tiếp quản quyền lực vào năm 2021, chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị liên quan đến việc theo đuổi nhiệm kỳ thứ ba gây tranh cãi của cựu Tổng thống Alpha Condé.

Cuộc bầu cử diễn ra sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp hồi tháng Chín, mở đường cho việc khôi phục chế độ dân sự. Các nhà phân tích nhận định thách thức lớn của Guinea sẽ là giai đoạn hậu bầu cử, khi cần bảo đảm ổn định lâu dài thông qua cải cách quản trị, tăng cường trách nhiệm giải trình và thúc đẩy bao trùm kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh Guinea tìm cách củng cố chính quyền dân sự và khẳng định chủ quyền chính trị, kết quả và cách thức tổ chức cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử quan trọng đối với cam kết của giới lãnh đạo trong việc đưa đất nước trở lại quỹ đạo ổn định và phát triển./.

